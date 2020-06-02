Украина снова заблокировала Приднестровье

02.06.2020, Москва, Елена Острякова

Украина на 2 дня закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с Приднестровьем после того, как открыла их 29 мая.

Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обратились по политико-дипломатической линии к украинской стороне с просьбой дать разъяснения и объяснить, как работает данный механизм, и что ожидать жителям Приднестровья, в том числе, гражданам Украины, которые находятся на нашей территории. Нас заверили, что КПП скоро будут открыто», – сказал министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев.

Причины перекрытия границы не сообщаются, однако в Приднестровье уверены, что за этим стоит Молдова, которая использовала месяц карантина для усиления блокады республики.

После того, как этот КПП был закрыт из-за противоэпидемических мер, Молдова постоянно задерживала на границе медоборудование и лекарства, реагенты для проведения тестов на COVID-19, комплектующие для аппаратов ИВЛ, компьютерное оборудование для организации дистанционного обучения школьников.

В январе молдавское правительство перенесло с 1 февраля – на 1 августа введение «второй фазы» совместного с Украиной таможенно-пограничного контроля на КПП «Кучурган» в Одесской области, через который проходит 70% приднестровского импорта из России, Белоруссии и Украины. На украинско-приднестровской границе есть 13 КПП, на 6 из которых с 2017 года стоят и молдавские пограничники. Кишинев и Киев планировали установить совместное патрулирование уже на 10 КПП.