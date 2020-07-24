Коррупция или колония? – Украина снова заняла под бешеные проценты

24.07.2020, Киев, Игорь Петров

Правительство Украины разместило евробонды на 2 миллиарда долларов. Деньги привлечены под 7,25% годовых с погашением в марте 2033 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Правительство разместило евробонды (взяло в долг заграницей) на 2 млрд. долл. США под 7,25% на 12 лет. При том, что ту же сумму можно было одолжить на внутреннем рынке (банки) под 3,5-4%. Переплата по процентам только за 1 год – более 40 млн. долл. (более 1 млрд. грн.). А за 12 лет? Что это – непрофессионализм, коррупция, внешнее управление?», – прокомментировали размещение евробондов на телеграмм-канале Украинского института политики.

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«Плохо, что цена высокая, для примера цена кредита того же МВФ в два раза ниже. Чтобы брать на открытом рынке займы по ценам фонда, нужно иметь совсем другие показатели экономики, демонстрировать совершенно иные результаты развития государства. Это сложно, но возможно», – написал у себя в блоге бывший глава НБУ, председатель Ассоциации «Центр исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ, Центральной и Восточной Европы» Сергей Арбузов.