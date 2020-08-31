31.08.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Украина собирается использовать в своих интересах жителей ЛДНР с российскими паспортами


Получившие гражданство России люди, проживающие в ЛДНР, могут проводить интересы Украины в РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил бежавший из Донбасса украинский пропагандист Сергей Гармаш, недавно включенный Киевом в состав украинской делегации на переговорах в Минске .

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Касаясь темы выдачи российских паспортов жителям Донбасса, он подчеркнул, что «паспортизация уже произошла, стала реальностью», и призвал подумать, как «нам извлечь из этого выгоду».

«А в чем она может быть? Например, если этим людям после реинтеграции станет выгоднее работать в Украине, а не в России, ездить в Европу через Украину, если Украина даст им стабильность и мир, которых они не имеют сейчас из-за действий России, то они смогут потом ездить голосовать в Россию, но в интересах Украины. Если мы, как государство, будем продвигать свои интересы в соседних странах, то у нас есть для этого возможности. Двойное гражданство – это палка в двух концах. Путин дал нам сейчас этот инструмент», – считает Гармаш.

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