Украина собирается кошмарить крымскую молодёжь в Тик-токе

15.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина должна идейно подрывать российскую молодежь через соцсети, устраивая информационные атаки по дискредитации возвращения Крыма.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» олигарха Рината Ахметова заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Климкина, убедить российскую молодежь в том, что «Крым – не наш» — это один из вариантов «возвращения» полуострова под контроль Украины, который должен сопровождаться тотальной блокадой и санкциями.

«Каким образом мы заходим в российские социальные сети и готовим россиян к тому, что оккупация Крыма означает экономическую и политическую катастрофу для всей России и тотальную изоляцию?

По всем опросам, для молодежи это реальная проблема – почему мы не заходим в российские сети (Возможно, потому что они на Украине были запрещены как раз при Климкине? – ред.), почему мы не заходим в «Тик-Ток»?

Вот, видите, протесты вокруг Навального, они, в основном, вокруг «Тик-Тока» и видео. Воевать нужно на территории врага.

И третий момент, он очень простой – мы можем освободить Крым только с нашими друзьями и партнерами. Для этого нужно держать международную коалицию и международную солидарность, в первую очередь с Соединенными Штатами и Европейским союзом. Это означает санкции, которые должны соблюдаться и усиливаться, это должна быть четкая изоляция Крыма – я подчеркиваю, не просто непризнание оккупации – этого чрезвычайно мало, мы это имеем и имели относительно балтийских стран, сколько это продолжалось? Но усиление изоляции – вот, на самом деле, главная задача. Один-два-три – это выглядит достаточно просто, но это сложно сделать…

Мы должны работать в оккупированном Крыму, в социальных сетях, причем проактивно, не спать, не говорить, что у нас будут какие-то проблемы с Донбассом, идем вперед и на вражеской территории в России», – заявил Климкин.