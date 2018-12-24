24.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Украина собирается накормить своей курятиной Сингапур, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

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“Украина получила одобрение для экспорта мяса птицы и продуктов из него, свежих столовых яиц и яичных продуктов в Сингапур. Это свидетельствует об эффективной и действенную государственную систему контроля за безопасностью пищевых продуктов и охраны здоровья животных”, – говорится в сообщении ведомства.

Также в ведомстве добавили, что с начала года свои рынки для украинского мяса птицы (курицы) открыли уже 15 стран. Среди них – Албания, Гана, Гонконг, Марокко, Тунис и т.д.

“За последние годы Украина трансформировалась из импортозависимого государства в одного из главных поставщиков курятины в мире. В глобальном рейтинге экспортеров Украина занимает шестое место, а в ЕС – входит в тройку лидеров. Главными конкурентами Украины в ЕС является Бразилия и Таиланд”, – говорится в сообщении.