Украина собирается наводнить Россию тысячами русскоязычных убийц

Вадим Москаленко.  
11.07.2024 09:37
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Украина


На Украине находится огромное количество подготовленных людей, готовых убивать русских. Об этом в интервью покинувшей Украину журналистке Наталье Влащенко заявил бежавший из Донецка заукраинец Кирилл Сазонов, вступивший в ВСУ Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наши спецслужбы установили кучу народу, причастных к этим пускам ракет. Мы понимаем, что главный виновный в Кремле, но есть куча исполнителей, имевших к этому отношение. Генерал Малюк уже пообещал, что все виновные будут наказаны, а кто не верит, может спросить у покойного Кивы, как украинский «Моссад» разбирается с такими людьми», – подчеркнул ВСУушник.

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На Украине находится огромное количество подготовленных людей, готовых убивать русских. Об этом в интервью...


«Они не представляют, сколько людей на Украине не просто научились убивать за эти годы, а сколько пацанов на 20-30 лет моложе меня, научились реально воевать, тактике работы спецназа, убивают ножом, из пистолета, убивают руками. Они все чудесно говорят на русском языке, вы их не отличите от своих. Так что потом зачистка военных преступников в России, неофициально или официально, будет очень мощной», – добавил Сазонов.

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