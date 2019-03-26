Украина собирается оставить Донбасс без воды

26.03.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинские энергетики готовы отключить от энергоснабжения компанию «Вода Донбасса», снабжающую практически всю ДНР, включая территории подконтрольные Киеву, и тем самым оставить более трёх миллионов жителей Донбасса без воды.

Такое заявление сделал сегодня министр строительства и ЖКХ ДНР Сергей Наумец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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Он сообщил, что компания «Вода Донбасса» стала должником украинских энергетиков, и на сегодняшний день долг составляет около одного с небольшим миллиарда гривен. Украинские энергетики в свою очередь пообещали отключить компанию от электроснабжения и приостановить водоснабжение во все города Донецкой области, где проживает около трёх миллионов людей.

«На территории Донецкой Народной Республики у компании «Вода Донбасса» сложилась примерно такая же ситуация. На протяжении трёх лет за потреблённую электроэнергию в перерасчёте на украинские тарифы, которые нам выставляет Украина, задолженность составила более 4,5-х миллиардов рублей, но, тем не менее, республиканские энергетики не отключают компанию от своей услуги. Мы все прекрасно понимаем, что она отвечает за все объекты жизнедеятельности как на нашей территории, так и на украинской», – отметил министр.

Наумец добавил, что руководство ДНР, наоборот, даже пытается поддерживать компанию всеми силами.

По его словам, ежегодно из республиканского бюджета выделяется более трёхсот миллионов рублей на поддержание сетей, закупку реагентов, хлора, которые выдаются компании на безоплатной основе. Министр также предупредил украинскую сторону, что подобный шаг может иметь крайне негативные последствия для канала Северский Донец – Донбасс, по которому осуществляется подача воды в города региона.

«Власти Украины пытаются загнать людей, проживающих в Донбассе, в ещё более тяжёлые условия, и никто из них не думает о последствиях, которые могут произойти, если остановится водоснабжение по каналу, который строился ещё в 50-е годы. Канал начнёт разрушаться, он и так пострадал от боевых действий, но власти Украины готовы пойти и на такой необдуманный и преступный шаг», – отметил Сергей Наумец.