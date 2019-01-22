Украина собирается победить коррупцию проституцией

22.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Легализация проституции на Украине поможет решить массу проблем в стране.

Об этом в эфире YouTube-канала киевского журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно ли легализовать проституцию?» – спросил Гордон гостя программы.

«Думаю, что да. Помню, в том парламенте не нашлось ни одного человека, который захотел бы быть автором такого закона. Но то, что сегодняшняя проституция является источником огромной коррупции, в первую очередь у силовиков, и она, действительно, является фактом, надо немедленно принимать решения.

Да, это непросто, с точки зрения христианской морали, но, тем не менее, надо признавать реалии и делать их наименее опасными для общества. С моей точки зрения, легализация под контролем намного выгоднее обществу, чем нынешнее её якобы нелегальное, но процветание», – заявил Луценко.

«Кстати говоря, очень много убийств, в первую очередь, серийных маньяков связаны с сексуальным неудовлетворением. Очень много менее тяжких преступлений связаны с боязнью определённого типа людей не найти половой контакт. Это всё давно уже разработано западной наукой. Поэтому, я считаю, что такой закон должен быть принят. Другой вопрос – когда и кто посмеет это пронести в парламент», – добавил украинский генпрокурор.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в Киеве участники марша проституток прошли с портретами своих кумиров – проституток украинской политики.