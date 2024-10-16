Украина собирается пополнить обменный фонд за счёт массового пленения граждан Приднестровья

Елена Острякова.  
16.10.2024 18:19
  (Мск) , Москва
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Военные преступления, Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Украина


Для Украины важно сейчас подтолкнуть Молдову к определенным действиям в плане насильственного присоединения Приднестровья, где якобы «работают с украинской агентурой 400 фсбшников».

Об этом в интервью ютуб-каналу «Интервизор» заявил близкий к украинским спецслужбам политолог Виталий Кулик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

Для Украины важно сейчас подтолкнуть Молдову к определенным действиям в плане насильственного присоединения Приднестровья,...

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«Я уж не говорю о том, что во время возможной военной операции мы могли бы получить мощное наполнение обменного фонда. Да, люди будут иметь молдавские паспорта, но это не значит, что они не являются сотрудниками силовых структур, аффилированных с россиянами. Есть российские активы на территории Приднестровья, на которые можно наложить арест или получить в управление. Это тоже неплохой бонус от этой операции», – рассуждал Кулик.

Он посетовал на то, что окружение молдавской президентки Майи Санду боится вмешательства России («Калибры» ударят по Кишиневу») и сопротивления ПМР, оно надеется мирно договориться о сдаче с главной приднестровской корпорацией «Шериф». Кулик советует киевским властям продолжать настаивать на агрессивном плане и перед Санду, и перед западными кураторами.

«Я бы не списывал эту историю из предмета переговоров с Молдовой. Есть инструменты влияния на молдавское руководство для того, чтобы мы нашли понимание, чтобы Молдова пригласила Украину к решению этого вопроса. Но пока я не вижу политической воли и заинтересованности, в том числе, и западных партнеров, чтобы это быстрее случилось», – сказал Кулик.

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