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20.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Tехнологии, Киев, Наука, Политика, Украина
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Украина собралась покорять космос вместе с Нигерией

Украина планирует заключить с Нигерией меморандум о сотрудничестве в сфере исследования космоса, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров № 136-р от 27 февраля, сообщает Правительственный портал.

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Проект меморандума уже был одобрен Кабмином. Председатель Государственного космического агентства Павел Дегтяренко уполномочен его подписать.

Согласно документу, Украина начнет сотрудничество с Нигерией с целью проведения исследований космического пространства, в том числе астрофизических и планетарных, дистанционного зондирования Земли, в сферах космической метеорологии, спутниковой навигации и космических коммуникаций. Также планируется проводить совместную разработку космических аппаратов.

Ожидается, что подписание меморандума поспособствует продвижению украинской космической отрасли на мировых рынках и привлечет иностранные инвестиции.

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