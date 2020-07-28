Украина собралась «возвращать» Крым вместе с поляками

28.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина создаст «международный формат переговоров по Крыму, ведущую роль в котором может играть Польша.

Об этом во время визита в Варшаву заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На встрече со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем Кулеба предложил Польше присоединиться к такому формату.

«Международный формат переговоров по деоккупации Крыма, который мы инициируем, вскоре выйдет на финальную стадию создания. Польша может не просто участвовать в нем, а играть ведущую роль. Для этого, я убежден, у польской стороны есть все возможности», – Кулеба.

Как сообщает пресс-служба украинского МИД, глава польского внешнеполитического ведомства «положительно отметил эту инициативу и заверил, что польская сторона рассмотрит приглашение».

Министры также обсудили сохранение санкций против России и договорились не отменять их до тех пор, пока РФ не удовлетворит требования Запада – не откажется от Крыма и поддержки республик Донбасса.

«Нет никаких оснований для изменения политики ЕС в отношении России, пока Россия не изменила свою агрессивную политику в отношении Украины. И даже разговор о какой-либо новой политике в отношении России можно начинать только тогда, когда Россия сделает реальные шаги для выполнения Минских договоренностей, прекращения агрессии, деоккупации украинских территорий», – добавил Кулеба.