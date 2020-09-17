Украина содержит армию бесполезных антикоррупционеров

17.09.2020, Киев, Игорь Петров

При составлении бюджета Украины на 2021 год правительство заботилось не о развитии страны, а о финансировании силовых органов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приоритеты – явно не промышленная политика, не поддержка экспорта. Огромные расходы на Минобороны, на МВД. Это и есть основные приоритетные статьи расходов. Немного увеличивается финансирование дефицита пенсионного фонда – с 202 млрд грн до 203,5 млрд грн на 2021 год. Но я думаю, эта сумма будет пересмотрена в сторону увеличения – сейчас в Украине очень большая проблема безработицы и плательщиков ЕСВ больше не становится, а их доходы – не увеличиваются», – отметил эксперт.

По его словам, хотя антикоррупционные органы, созданные по требованию и при содействии западных «партнеров» и МВФ, не продемонстрировали никаких результатов своей работы, Украина продолжает тратить на них средства налогоплательщиков, причем на следующий год сумма, заложенная в бюджете на антикоррупционные органы, увеличена вдвое по равнению с 2020 годом.

«С 2015 года создано уже более шести антикоррупционных органов. Никого результата нет – ни по поступлениям в бюджет (несколько десятков тысяч гривен), ни по посадкам высокопоставленных коррупционеров. Несмотря на это на финансирование антикоррупционных органов на следующий год предусмотрено 6 млрд грн наших с вами денег.

Если перевести в доллары, то с 2015 по 2020 годы мы на этот антикоррупционный цирк потратили как налогоплательщики порядка 100 млн долл, а на следующий год -еще 220-230 млн долл. В следующем году мы на антикоррупционные органы потратим в два раза больше, чем в этом году при полной безрезультативности этих органов. О чем говорить, если НАБУ возглавляет коррупционер?», – сказал Скаршевский.