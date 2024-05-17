Украина соглашается на прекращение огня, которое не устроит Россию

Киев может подписать какие угодно договорённости ради прекращения огня, но от потерянных территорий и репараций Украина не откажется. Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Владимир Фесенко, обслуживающий интересы офиса президента Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что такое формула мира президента Зеленского? Это наша стратегическая, долговременная позиция. Она может быть не реализована в ближайшее время, может случиться так, что военные действия закончатся, но Украина не откажется от того, что записано в этой формуле, от стремления вернуть все оккупированные территории. Как Япония не отказывается от северных территорий, вот так и мы не будем отказываться. Когда будет благоприятная возможность, мы их вернем.

А сама позиция, она останется неизменной. Украина будет добиваться компенсации от России за нанесенный нам ущерб. Это может быть без России, уже соответствующие действия предпринимаются через конфискацию российских активов. Это игра в долгую. Но, тем не менее, Украина этого будет добиваться. Украина будет добиваться наказания военных преступников и так далее», – сказал политолог.