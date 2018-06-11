11.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Украина соглашается сыграть для США роль, от которой отказалась Польша

США могут спровоцировать войну на Украине, чтобы заставить страны ЕС финансировать расходы на свою оборону.

Об этом в эфире российского телеканала ТВЦ заявил политолог Сергей Караганов.

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«Американцы требуют, чтобы европейцы увеличили финансирование на оборону. Требовать они требуют, но никто увеличивать не будет. До тех пор, пока не спровоцируют большую войну на Украине. Чтобы этого не случилось, нам нужно предпринять соответствующие меры, чтобы была понятна цена», – сказал Караганов.

По его мнению, точно так же США провоцировали СССР в 70-е годы прошлого века.

«Еще семь-восемь лет назад было очевидно, что в рамках ужесточения политики, которое сильно до Трампа началось, Украине готовили ту же роль, что и Польше в конце 70-х годов. Тогда делалось все, чтобы Советский Союз влез туда, и там началась кровавая бойня. Они готовили и Афганистан, и Польшу. Спасибо Ярузельскому, который спас свой народ и нас», – отметил политолог.