Украина согласилась на полную сдачу суверенитета

17.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Подписанный Киевом новый меморандум с МВФ фактически переводит Украину под внешнее управление.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат от «Батькивщины» Вадим Ивченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подписание меморандума с МВФ, когда мы видим 13 пунктов, которые сдают национальные интересы. 13 пунктов, которые говорят про то, что нам навязывают повестку дня, и тут, в зале, мы перестали их формировать, которые продают украинскую землю, которые продают все наши государственные предприятия, по которым мы вводим наблюдательные советы независимых людей в государственных органах.

13 пунктов где мы не поднимаем социальные стандарты, где мы тотально продаём украинскую землю, где мы позволяем изменение целевого назначения в каком-то сельсовете. 13 пунктов по которым мы полностью пренебрегаем земельным кодексом и вводим систему изменений целевого назначения соответственных маленьких территориальных советов, даже ценных земель.

Коллеги, я хотел бы, чтобы перед тем как подписывать подобные вещи, мы думали, что будет после нас, тут будут оставаться жить на Украине наши дети, что тут должны предоставляется качественные медицинские услуги. В этих 13 пунктах есть продолжения медицинской реформы Ульяны Супрун.

Вы помните что сказал министр здравоохранения за которого вы голосовали? Что она разрушила то, что у нас было и называлось медициной, мы не можем сегодня предложить людям качественные медицинские услуги, будет продолжатся реформа, которая погубила тысячи жизней не только врачей, но и пациентов.

Реформа децентрализации, которая сегодня предложена, рушит способность большинства местных советов, которые сегодня объединились, мы с вами забыли про добровольность», – сказал Ивченко.

Он возмутился тем фактом, что Владимир Зеленский и послушное ему правительство фактически в обход парламента продают Украину.

«Коллеги, хочу вернуться к земле и сказать, что мы с вами стоим на пороге того, что через 5-10 лет земли на Украине может и не быть. Уже сегодня понятно, что 90% людей которые будут якобы покупать по 100 гектаров которые были предложены законом, это будут подставные люди, которые через год сдадут свою землю в статутные товарищества непосредственно юридическим лицам.

Коллеги, очнитесь, посмотрите, что сегодня без нас с вами в парламентской республике подписано правительством, а вы знаете, что правительство вместе с Национальным банком и президентом подписывают соответствующие документы. Хотелось бы чтобы мы с вами тут принимали порядок дневной во время принятие законов», – резюмировал парламентарий.