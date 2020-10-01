Украина согласилась платить дань заокеанскому сюзерну

01.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина подписала контракт на поставку ядерного топлива американской компании Westinghouse на Ровенскую АЭС.

Об этом сообщила пресс-служба президента Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Речь идет о топливе для советских реакторов типа ВВЭР-440. Кроме того, заключена дополнительная договоренность с Westinghouse об изготовлении украинской компанией «Атомэнергомаш» компонентов топлива для его сбыта за пределами Украины.

«Это, прежде всего, углубление диверсификации поставок ядерного топлива для нашего государственного «Энергоатома», который генерирует на сегодня более половины электроэнергии в Украине. Поэтому этот договор является стратегическим для нас», – заявил Зеленский и подчеркнул, что Украина стала первой страной, которая стала использовать для советских реакторов американское топливо.

Сообщается также, что стороны договорились о строительстве двух новых реакторов Хмельницкой АЭС, в котором будет принимать участие Westinghouse. Киевский журналист Андрей Манчук назвал это замаскированной формой дани Украины американцам.

«Украина договаривается с американским концерном Westinghouse о строительстве двух новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС. Они будут стоить украинской казне около 3 миллиардов долларов – а в реальности еще больше. Это при том, что денег в бюджете нет, а энергетических мощностей хватает – большевики настроили на века.

По сути, этот контракт является замаскированной формой дани своему заокеанскому сюзерену – точно так же, как покупка американского угля, газа, локомотивов и прочих товаров из метрополии. Не говоря уже о том, что он открывает широкие коррупционные возможности для чиновников», – заявил Манчук.

Украина уже много лет пытается уйти от закупок ядерного топлива в России, но несмотря на это Westinghouse так и не удалось серьезно потеснить «Росатом» с украинского рынка.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил украинский эксперт рынка энергетики Валентин Землянский.

«Компании Westinghouse в целом не удалось вытеснить «Росатом» с украинского рынка. Диверсификация поставок началась еще при Порошенко, и сейчас, как и тогда доля Westinghouse составляет около трети рынка, то есть с тех пор она не изменилась.

Тут есть политические моменты поскольку если учитывать только экономику, то российское топливо дешевле. Если убрать политику, то вопрос – насколько это экономически целесообразно, поставлять топливо Westinghouse? Но здесь нельзя уйти от политики», – сказал Землянский.

Ранее «ПолитНавигатор писал о реальной угрозе использования американских сборок на АЭС, построенной по советским стандартам. Кроме того, Westinghouse требует строительства хранилища отработанных сборок на украинской территории, в то время как Россия была согласна использовать могильник в РФ.