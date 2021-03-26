Украина сократится на 20 миллионов человек – Мураев

26.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Если украинские гастарбайтеры заберут свои семьи в те страны, где они работают, население Украины сократится еще на 20 миллионов человек.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявил лидер партии «Наши», народный депутат Украины 7-8 созывов Евгений Мураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы за годы независимости понесли самые тяжелые демографические потери. Мало того, что у нас сейчас смертность порядка 600 тыс., а рождаемость 300 тыс., у нас еще сумасшедшие эмиграционные процессы. Сейчас 10 миллионов трудятся за пределами страны. А представьте, они заберут свои семьи туда, когда устроятся и найдут им работу? У нас будет сразу минус 20 миллионов. Это катастрофа.

Первое, о чем нужно думать – увеличение рождаемости. Азарову вводят санкции, а Азаров тогда ввел программу – за третьего ребенка выплачивали 15 тыс. долл., за второго – 7,5 тыс. долл., за первого – 3 тыс. долл. Для того, чтобы стимулировать украинцев рожать, деньгами. В этом нет ничего плохого. Все любят детей, просто все боятся их рожать в этой стране – непонятно, что с системой образования, непонятно, что с системой медобслуживания, непонятно вообще, что у нас будет», – предупредил Евгений Мураев.