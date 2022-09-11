Украина сорвала возобновление авиасообщения Молдовы с Россией

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Новости Украины

Администрация гражданской авиации Молдовы запретил местным авиакомпаниям осуществлять перелеты в Москву.

Таким образом администрация по просьбе молдавского правительства отреагировала на решение авиакомпании Air Moldova, которая объявила о возобновлении полетов в Москву с 1 октября 2022. Рейсы были прекращены в феврале из-за начала СВО.

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«Быстрые и безопасные авиаперелеты являются необходимостью для наших граждан. Возобновление авиасообщения с Российской Федерацией — это ответ на требования наших соотечественников», – отметили в компании.

На сайте перевозчика была открыта продажа билетов на рейсы в Москву. Стоимость полета от 390 до 476 евро. А в Росавиации подтвердили наличие у Air Moldova всех необходимых разрешений на начало полетов в Москву. Однако уже сегодня все продажи прекратились.

Возможность возобновления полетов вызвала нешуточный переполох во властных коридорах Кишинева. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица поспешила заявить, что авиасообщение было прервано «с первого дня войны из-за угрозы для гражданской авиации».

Ее заместитель Анрей Спыну возмущен тем, что рейсы в Москву организует оппозиционный олигарх Илан Шор, скрывающийся в Израиле.

«Эта компания контролируется Шором и сделала безответственное заявление. Мы должны позаботиться о безопасности пассажиров. Либо эти полеты рискованны, потому что еще ничего не ясно, и сегодня Управление авиации объявило, что расследует это объявление», — сказал Спыну.

Спикер молдавского парламента Игорь Гросу квалифицировал заявление Air Moldova о возобновлении полетов в РФ как ложь.

«Это ложь, выпущенная в общественное пространство, чтобы завысить ожидания некоторых людей. Компания, которой до сих пор владеют несколько преступников, манипулирует и дезинформирует, чтобы спровоцировать неприятности и дестабилизировать ситуацию в стране. Для подобных новостей нет никаких оснований Беспочвенное и опасное объявление. Информация, вброшенная для дестабилизации ситуации и создания проблем в обществе», – сказал Игорь Гросу в эфире телеканала ТВР «Молдова».

Ввиду всеобщего возмущения органов власти последующий запрет перелетов не вызвал удивления. Наблюдателей поразила реакция украинского МИДа, который не скрывал, что Кишинев выполнил просьбу Киева.

«Мы приветствуем решение Администрации гражданской авиации Республики Молдова. Фактически оно синхронизирует позицию Молдовы с подходом стран ЕС и ряда других государств, официально прекративших авиасообщение с Россией. Это логический ответ на развязанную Кремлем войну против Украины и всего цивилизованного мира. Изоляция государства-агрессора должна быть тотальной, включая ограничение для ее граждан возможностей путешествий в демократические страны», – написал у себя в соцсети замминистра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.

Бывший президент Молдовы Игорь Додон считает, что решение молдавских властей никак не связано с безопасностью полётов.

«В Москву без проблем летают самолёты из Турции, ОАЭ, Сербии, Армении, Египта, Израиля, Беларуси, и желающие попасть из Молдовы в Россию или из России в Молдову активно используют некоторые из этих маршрутов. Таким образом, ничего общего с интересами и безопасностью наших граждан сегодняшнее решение не имеет. Власти Молдовы запрещают прямые перелёты из Кишинёва в Москву, чтобы понравиться западным кураторам и присоединиться к антироссийским санкционным мерам», – написал Додон в своем ТГ-канале.

Действия руководства гражданской авиации свидетельствуют «об опасной линии властей на полное подчинение внешним партнерам», считает депутат молдавского прламента Влад Батрынча.

«Интересы нашей страны заключаются в том, чтобы удержать экономику от падения в пропасть, а граждан – от полного обнищания. Правительство должно помогать молдавским гражданам в этой сложной ситуации, а не создавать дополнительные препятствия для связи со своими близкими», – заявил Батрынча.

«В Москву летают самолёты из тех стран, которые думают о благополучии своей страны, в первую очередь, финансовом. Любой кризис открывает окно возможностей. Успешные влазят в них. Холуи пользуются методичками хозяев», – прокомментировала запрет тележурналистка Елена Левицкая-Пахомова.

«Патетические вопросы про молдавский нейтралитет задавать не буду, и так все понятно. «Европейский выбор» для постсоветских стран – участниц Восточного партнерства – это антироссийский выбор. Он подразумевает, что с Россией надо рвать все связи, в том числе – человеческие. И плевать на сотни тысяч политически несознательных молдаван в Молдавии и России, которые ненадолго обрадовались, что снова смогут быстро и недорого летать к родным и друзьям», – написал российский политолог Александр Носович.