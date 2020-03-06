Украина совершает акты международного терроризма в Крыму – депутат

06.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Своей политикой по отношению к Крыму Украина ничего не добьется, поскольку любовь крымчан не купить водой или деньгами.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил главы фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Михаил Маркелов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все действия Украины в Крыму подпадают под разные статьи уголовного законодательства. По большому счету это акты международного терроризма. Мы видели, как на протяжении долгих лет то пилили линии электропередач, то засылали диверсантов.

За все время этого протяжённого конфликта Россию ни разу никто из международного сообщества не обвинял в том, что мы готовим какие-то террористические атаки на территории Украины», – сказал политик, которого пытались перебить украинские эксперты в студии.

Также Маркелов подчеркнул, что украинской власти не удастся купить крымчан и что украинская продажная психология не распространяется на крымчан.

«Но своими действиями вы ничего не добьетесь, потому что психология Украины такая: либо продать по дороже, либо задушить. Ни один житель Крыма не будет вестись на эти байки, что вы завтра дадите воду и вас полюбят. Вы решили купить жителей Крыма за воду, вы почему-то решили, что в этой жизни все покупается за гривну или доллар, ничего подобного у людей по-другому устроена психология», – резюмировал депутат.