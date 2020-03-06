06.03.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Крым, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Украина совершает акты международного терроризма в Крыму – депутат




Своей политикой по отношению к Крыму Украина ничего не добьется, поскольку любовь крымчан не купить водой или деньгами.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил главы фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Михаил Маркелов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Все действия Украины в Крыму подпадают под разные статьи уголовного законодательства. По большому счету это акты международного терроризма. Мы видели, как на протяжении долгих лет то пилили линии электропередач, то засылали диверсантов.

За все время этого протяжённого конфликта Россию ни разу никто из международного сообщества не обвинял в том, что мы готовим какие-то террористические атаки на территории Украины», – сказал политик, которого пытались перебить украинские эксперты в студии.

Также Маркелов подчеркнул, что украинской власти не удастся купить крымчан и что украинская продажная психология не распространяется на крымчан.

«Но своими действиями вы ничего не добьетесь, потому что психология Украины такая: либо продать по дороже, либо задушить. Ни один житель Крыма не будет вестись на эти байки, что вы завтра дадите воду и вас полюбят. Вы решили купить жителей Крыма за воду, вы почему-то решили, что в этой жизни все покупается за гривну или доллар, ничего подобного у людей по-другому устроена психология», – резюмировал депутат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть