Украина совершает роковую ошибку, отрекаясь от Русского мира – академик Толочко

13.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Понятие «русский мир» зародилось на территории нынешней Украины много веков назад, поэтому пытаться от него откреститься глупо – это означает отказаться от собственной истории.

Об этом в эфире интернет-канала «Эхо Киева» заявил известный украинский историк и археолог, академик НАН Украины Петр Толочко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Толочко, в то время, как в Киевской Руси существовал Русский мир, такого понятия, как «Украина» не было.

«Сегодня отказываться от этого понятия, которое и родилось тут, на берегах Днепра, и сущность его вся тут, мне кажется, что это все равно, что отрекаться от своих родителей. Это недостойно. Это мир наш, в котором мы комфортно себя чувствовали более тысячи лет. Это чрезвычайно важно, чтобы убедиться, что Русский мир – это наш мир.

Существование Древней Руси или Руси Киевской – по-разному в литературе есть, – это IX – XIII века, до монгольского нашествия. Это огромная страна от Киева до Новгорода и от Карпат то волговского междуречья, это полтора миллиона квадратных километров. И на этом пространстве жили славянские племена, а потом создался этот знаменитый Русский мир.

На протяжении всей истории древнерусской мы не находим никаких других понятий. У нас есть Русь, у нас есть русичи, у нас есть род русский, князья русские, «Русская правда» – никакого другого ни этнического, ни государственного понятия нет. Есть единая большая страна Русь, и все, что в ней есть – это все русское… Поэтому Русский мир – это явление глубоко наше, историческое, к которому мы имеем непосредственное отношение», – заявил Толочко.

Ученый подчеркнул, что успех у украинского государства был только в те периоды истории, когда оно было в едином пространстве с Русским миром.

«Успешными мы были только тогда, когда находились в Русском мире. Как только мы выламывались из этого Русского мира, так все и сыпалось. После монгольского нашествия как часть ушла наших земель из Русского мира, никаких успехов у нас не было. Перестали писать летописи, перестали строить города, храмы… Сегодня мы, проклиная Русский мир, пытаясь из Украины построить анти-Россию, отрекаемся от своей исторической памяти и делаем роковую ошибку», – резюмировал историк.