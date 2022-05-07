Украина совершила новое нападение на Приднестровье

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Новости Украины

Украина совершила очередное нападение на Приднестровье: 4 взрыва прозвучали прошлой ночью над российской воинской ПВО-частью в Воронково в районе бывшего аэродрома. В небе было зафиксировано минимум два дрона, с которых были сброшены взрывные устройства натовского производства. Спустя час атаку повторили.

Об этом сообщает МВД ПМР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глубина оставленных воронок от взрывов составляет примерно 1 метр, диаметр – около 25 сантиметров. Эксперты изъяли с места происшествия для изучения элементы, оставшиеся от кумулятивного взрывного устройства.

В МВД заявили, что это уже второй факт активных действий в районе Воронково. Первая атака была зафиксирована 5 мая в 22:20. Тогда с дрона были сброшены два взрывных устройства. Во всех случаях пострадавших нет.

Как сообщила «Новостям Приднестровья» глава администрации Воронково Наталья Руснак, панике в селе нет.

«Вечером, где-то в начале десятого, было два хлопка, вышли на улицу, слышен был летательный аппарат. Он не виден был, но слышали специфический звук, как жужжание, со стороны аэродрома в сторону Колбасны. И позже, часа через полтора, было ещё два хлопка. Не таких, как первый, а как будто какой-то большой груз разгрузили», – рассказала она.

Теракт прокомментировала также президент Молдовы Майя Санду.

«Взрывы были нацелены на взлетно-посадочную полосу неработающего аэродрома. Наши компетентные учреждения продолжают собирать информацию. Когда будут подробности, мы их сообщим», – заявила она на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанас Науседа, посетившем сегодня Кишинев.

Сам Неуседа естественно связал ночные взрывы в Приднестровье с «угрозами со стороны России».

«Мы озабочены тем, что происходит в Приднестровье, мы не должны попасть в ловушку провокаций и угроз России. У нас нет доказательств, кто стоит за этими событиями», — сказал Науседа.

Кроме того он сообщил, что обсуждал с союзниками по НАТО сценарий вовлечения Приднестровского региона в военные действия.

«Да, мы обсуждаем этот вопрос, пока в двустороннем формате с нашими партнерами по НАТО, у нас будет возможность обсудить этот вопрос в Бухаресте перед саммитом НАТО в Мадриде и, надеюсь, что этот вопрос будет в повестке саммита в Мадриде в конце июня. НАТО должен быть обеспокоен эскалацией кризиса на восточном фланге. Понятно, что недопустимо то, что здесь происходит на территории Молдовы, в Приднестровском регионе, имею в виду, что война уже идет в Украине и дополнительная эскалация конфликта была бы очень опасна для всего региона», – сказал Науседа.