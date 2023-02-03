Украина совершила громкий теракт на территории России

Анатолий Лапин.  
03.02.2023 12:17
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, Терроризм, Украина


Сегодня около 8:00 утра в российском Энергодаре подорвали автомобиль, в котором находился сотрудник Министерства внутренних дел.

Об этом в своем блоге сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сегодня около 8:00 утра в российском Энергодаре подорвали автомобиль, в котором находился сотрудник Министерства...

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«Сила взрыва автомобиля в Энергодаре была столь велика, что в домах не только повылетали окна вплоть до девятого этажа, но и была уничтожена как минимум одна машина, стоявшая рядом с взорванным авто. Место преступления оцеплено. На данный момент пожар потушен. Взрывотехники проверяют наличие взрывчатки во избежание повторного взрыва», – сообщил Рогов.

Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале опубликовал фотографию вероятного погибшего, сообщив, что это «некто Кузьмин».

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