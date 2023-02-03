Украина совершила громкий теракт на территории России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сегодня около 8:00 утра в российском Энергодаре подорвали автомобиль, в котором находился сотрудник Министерства внутренних дел.

Об этом в своем блоге сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Сила взрыва автомобиля в Энергодаре была столь велика, что в домах не только повылетали окна вплоть до девятого этажа, но и была уничтожена как минимум одна машина, стоявшая рядом с взорванным авто. Место преступления оцеплено. На данный момент пожар потушен. Взрывотехники проверяют наличие взрывчатки во избежание повторного взрыва», – сообщил Рогов.

Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале опубликовал фотографию вероятного погибшего, сообщив, что это «некто Кузьмин».