Украина создает фильтрационный полиграф для жителей Донбасса

23.02.2019, Киев, Владимир Гладков

В Киеве один из научных центров разрабатывает программу «скрининг-теста» для жителей Донбасса на пригодность быть гражданами Украины после «освобождения» территорий.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий программы Матвей Ганапольский попросил показать в студии фото очереди на КПП в Донбассе и фото весны 2014 года, где старушки с иконами останавливают украинскую бронетехнику.

«Вот, фотография, видите, возки, что-то куда-то люди, вот инвалиды – это первая сторона. Мне всё равно, почему они сюда идут, им нужно. Что – я не знаю, но что-то им нужно. И вот, вы видите вторую фотографию. Эту фотографию я буду показывать, если я поеду в Донецк. Только мне что-то скажут, я скажу: «Пожалуйста, это кто тут? Фамилии!» Вот, мы видим, бабки эти, и вот там российский флаг, чтобы не прошла армия Украины», – прокомментировал фотографии трясущийся от бешенства Ганапольский.

«У меня простой вопрос: когда мы придём туда, вы видите возможность реинтеграции не территорий, заводов и фабрик, а людей?» – спросил он Матиоса.

«После Второй мировой войны самым страшным во Франции был вопрос оценки и наказания коллаборационистов. Так вот, у нас в Донецкой и Луганской областях за линией разграничения живут почти четыре миллиона украинцев. Ну не могут быть они все террористами. Это абсурд, ни одно государство не сможет вести уголовные производства и давать амнистию всем четырём миллионам.

Я не верю, что даже сверхмощная и консолидированная Верховная рада сможет с первого, если не с сотого раза принять закон, который пропишет, как простить людей. Сказать одним, что вы не преступники, вы не совершали тяжких преступлений, а других привлечь к ответственности», – заявил украинский прокурор.

«Все говорят о законе про амнистию, но он предусматривает предъявление обвинения и добровольное письменное согласие человека на применение к нему амнистии. Получается, что против всех четырёх миллионов нужно расследовать, кроме детей и несовершеннолетних – и то, там есть категория преступников», – добавил он.

«Мы сейчас совместно с одним мощным научным центром на основании мировых компьютерных и психологических технологий разрабатываем программу «скрининг-теста» для граждан Украины, которые находятся на оккупированных территориях. Что это означает? Нужно будет прийти с миром и честно сказать, что тот, кто вынужденно учил детей по программам, у него нет состава преступления. Тот, кто сидел в облэнерго или райэнерго, выполнял указания и собирал налоги для оккупационной власти, у него нет состава преступления. А тот, кто держал автомат и ходил в составе ДРГ охотиться на наших военных и прочие преступления, должен быть привлечён. А кто признается?

Появится то, что было в 1945 году на Западной Украине, когда сосед писал на соседа, что он помогает бандеровцам», – объяснил Матиос.

По его словам, программе, которая разрабатывается для решения этих задач, осталось около полугода на «отшлифовку».

«Будет предложено всем взрослым в добровольном порядке пройти получасовой тест с перечнем вопросов, которые будут заранее согласованы. Полчаса, человек нажал кнопку и пошёл. После этого сервер обрабатывает результаты по определённым критериям и показывает государственным представителям, которые придут с миротворцами, что эта категория граждан преступлений не совершала, а эта категория вызывает сомнения, а эта категория подлежит расследованию в полноценном порядке», – рассказал Матиос.