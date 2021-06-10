Украина создает новые проблемы Приднестровью на границе

10.06.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Украина не пропускает через свою границу граждан Приднестровья с сертификатами о вакцинации от коронавируса, выданными в Тирасполе. Проблемы возникают даже у людей, привитых вакциной «Астра Зенека», признанной ВОЗ (российский «Спутник V» Украина не признает у любых иностранцев). От приднестровцев пограничники Незалежной требуют документы с молдавскими печатями.

Об этом сообщает телеканал ТСВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В занимающемся Приднестровьем молдавском бюро «по реинтеграции» сначала поддержали позицию украинских пограничников, но потом вице-премьер «по интеграции» Ольга Чеботарь уточнила позицию.

«Сегодня выезжать в Украину с сертификатом не надо – это риск. В течение нескольких дней мы решим вопрос. Мы направили письмо послу Украины в Молдове и представителям формата 5+2. Это чисто технический вопрос. Нужно немного подождать», – сказала Чеботарь.

Представитель молдавского минздрава Алексей Чебан уверяет, что сертификаты о вакцинации выданные на правом и левом берегу Днестра абсолютно одинаковые, а данные о них попадают в единый реестр.

«Есть общая информационная электронная система, которая выдает сертификаты с наивысшим уровнем безопасности, которая генерирует QR-код. Не имеет значения, где он был сгенерирован», – сказал Чебан.

Ни в украинском посольстве в Кишиневе, ни в молдавском консульстве в Одессе не смогли объяснить поведение украинских пограничников. Дипломаты уверяют, что в их действиях нет политики, просто не пришли инструкции.

В это сложно поверить, если вспомнить, что Украина и Молдова готовятся ставить гражданам Приднестровья новые препоны уже в ближайшие месяцы. С 1 июля будет введена вторая фаза таможенно-пограничного контроля в пункте пропуска Кучурган, которая заблокирует импорт в непризнанную республику. А с 1 сентября на территорию Украины не будут пропускать машины с приднестровскими номерами.

Президент ПМР надеется разрешить эти проблемы с Кишиневом после 11 июля, когда в Молдове состоятся внеочередные парламентские выборы.

«Я за однозначное исключение таких односторонних действий. Мы будем за это бороться. На сегодняшний день еще непонятно, с кем говорить. 11 июля выборы в Молдове. После этой даты будет сформировано новое правительство. Наверное, оно будет функциональным. Монолитным оно будет, или коалицией, не знаю. Это решать гражданам Молдовы. Для меня важно, чтобы появился какой-то действенный механизм в этом государстве, с кем можно будет вести переговоры. Я предлагаю молдавским и европейским коллегам уйти от даты 1 сентября», – сказал Красносельский.