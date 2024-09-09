Украина создала собственную высокоточную планирующую бомбу, но есть нюанс

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Forbes пишет со ссылкой на источники в Киеве, что Украина разработала собственную высокоточную планирующую бомбу, которая, по утверждениям ее разработчиков может стать «ключевым оружием» для ударов по российским военным объектам.

«Каждый день российские военные самолеты сбрасывают до сотни планирующих бомб КАБ на украинские войска и города. Бомбы радиусом действия 25 миль, некоторые из которых весят до трех тонн, являются одним из самых разрушительных видов оружия в 30-месячной войне и решающим фактором в продвижении России на восток Украины в этом году. Теперь Украина готовится дать отпор — собственными планирующими бомбами», – утверждается в публикации.

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Недавнее видео, снятое экипажем истребителя Су-27 ВВС Украины, демонстрирует бомбардировщик Су-24 ВВС, несущий под крылом прототип планирующего боеприпаса.

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Не довольствуясь сбрасыванием американских планирующих бомб JDAM-ER и французских Hammer, украинцы явно намерены вооружить свои самолеты бомбами местного производства.

Бригадный генерал ВВС Украины Сергей Голубцов еще в июне объявил , что служба разрабатывает новый планирующий и наводящий комплект для преобразования советских неуправляемых бомб в высокоточные боеприпасы. Испытательный полет на этом Су-24 стал важным шагом в разработке нового оружия.

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«С выдвижными крыльями и установленным на хвосте ракетным ускорителем, предположительно управляемая по GPS бомба очень похожа на Hammer. Возможно, украинцы на самом деле скопировали французское оружие. Быстрый толчок от твердотопливной ракеты — вот как 550-фунтовый Hammer достигает дальности в 40 миль (65 километров)», – говорится в материале.

Украинские ВВС, очевидно, довольны дальностью и точностью «Хаммера»; они явно недовольны поставками бомб, – отмечается в материале. Франция пообещала поставлять всего 50 «Хаммеров» в месяц — слишком мало, чтобы соответствовать примерно 3000 KAB, которые русские сбрасывают по всей 700-мильной линии фронта каждый месяц, даже с учетом JDAM-ER, которые Украина получает от Соединенных Штатов.

«Если Украина наладит серийное производство этих бомб, она сможет наносить удары по территории России с той же частотой, с которой ВС РФ обстреливают Украину аналогичными снарядами», – отмечает Forbes.

Также отмечается, что новая бомба пополнит перечень производимых на Украине боеприпасов, таких как крылатая ракета «Нептун», дрон-ракета «Паляница» и множество дальнобойных ударных беспилотников.

Создавая собственные высокоточные боеприпасы, Украина освобождается от полной зависимости от непостоянных союзников в отношении ключевых военных возможностей, – делает вывод издание. Местное производство также является для Украины способом обойти ограничения своих западных союзников относительно того, как и где украинские силы могут использовать боеприпасы иностранного производства. Самое важное, что американцы запрещают украинцам запускать высокоточные баллистические ракеты, поставляемые США, по целям на территории России — целям, которые включают авиабазы, поддерживающие российские планирующие бомбардировщики .

«Пока это только идея. И она останется идеей, пока ВВС не проведут все испытания новой бомбы, а заводы не начнут производить это оружие. Украинские ВВС вооружили несколько типов боевых самолетов американскими и французскими планирующими бомбами, включая Су-24, Су-27 и МиГ-29. Все три типа в конечном итоге могут нести новую украинскую бомбу», – резюмирует Forbes.