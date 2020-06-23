Украина созревает для отделения Донбасса – киевский пропагандист

23.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Украине нужно пойти на заморозку конфликта на Донбассе, выстроить на линии соприкосновения укрепленную границу и повторить сценарий с ГДР и ФРГ.

Об этом в эфире телеканала «Дождь» заявил бежавший из России пропагандист-либерал Евгений Киселев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что, к сожалению, надо в Украине, и кстати меня все чаще и чаще по-настоящему, смело поддерживают люди из разных слоев общества и представляющие разные политические силы и партии, что надо идти по тому пути, по которому когда-то пошла Федеративная Республика Германия.

В 49-м году руководители новой ФРГ приняли решение строить ее без участия тех немецких земель, которые были под фактическим контролем Москвы, Кремля, Сталина. Потому что они поняли, что невозможно договориться с советским руководством тогдашним во главе с Иосифом Виссарионовичем о том, чтобы там, в бывшей советской зоне оккупации тоже строилось демократическое, многопартийное свободное государство…

Об этом уже начинают говорить, писать, что к сожалению, у нас есть часть территории, которую мы не контролируем, которая оккупирована другим государством, которое использует территорию и тех, кто там остался, как рычаг давления на Украину и как способ препятствовать европейской и северо-атлантической интеграции Украины. Значит, нужно замораживать конфликт, нужно вводить туда миротворцев, строить, укреплять границу», – заявил Киселев.