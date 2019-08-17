Украина спасает мир от красного зомби-апокалипсиса! В Неньке вышла вторая часть комикса «Воля»

17.08.2019, Киев, Александр Ростовцев

Украинская компания TheWill Universe, подвизавшаяся на ниве производства графических новелл свидомо-наркоманского содержания, после длительного перерыва выложила в YouTube презентацию второй части пропагандистского комикса «Воля», выполненного в стиле «дизельпанк, где-то в альтернативной вселенной».

Одного взгляда на ролик достаточно, чтобы понять: свидомая пропаганда задержалась в шапкозакидательской эпохе «недоразвитого Порошенко».

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Сюжет представляет собой квинтэссенцию комплексов отмороженного украинства, исторических обид и мечту мелкого задрота – быть круче всех в обитаемой части вселенной, круша врагов лёгким взмахом мизинца.

Впрочем, всё как и прежде: обгадился в реале – компенсируй в виртуале!

Трейлер комикса вышел ещё в начале мая, но внимание к себе он привлёк совсем недавно, когда на видео обратили внимание в соцсетях.

Двухминутная презентация не может скрыть источники, из которых черпали своё вдохновение авторы комикса: киносага о приключениях Индианы Джонса, «Звёздные войны», полнометражный анимационный фильм «Атлантида» студии Диснея. И всё это обильно полито франшизой «Ходячие мертвецы».

Есть и другие откровенные заимствования, вроде появления тихого убийцы из игры Assassin’s Creed.

С первых же секунд трейлер выдаёт самые нескромные и влажные желания авторов комикса – на экране возникает нарисованное «Ласточкино гнездо» и надпись: «Украина, Крым, 1919 год».

Жовто-блакитную благодать альтернативной Украины намерены завоевать демонического вида Главные Злодеи – Ленин и, особенно, Троцкий. Лев Давидыч предстаёт в образе красного некроманта в галифе и кожанке, насылающего волны красноармейских зомби на незалежный рай. Этому умению Троцкий научился то ли в земле турецкой, то ли в Египте, где также разворачиваются действия комикса.

Незалежный рай представлен «Украинской Державой» гетмана Скоропадского, по идее авторов пришедшего к власти не на германо-австрийских штыках, а в результате демократических выборов.

Самое смачное в лубочной «Украинской Державе» – это её соборность без малейшей помощи Ленина и Сталина и даже вопреки им. Каким-то чудом, оставшимся за рамками сюжетной линии, УНР и ЗУНР объединились в единое государство, а польско-еврейский город Львов заполнился ликующими толпами украинцев. Причём, это не казаки, не гайдамаки, а образцово-показательные обыватели в чепчиках и цилиндрах. Рафинированная Цэевропа вместо убогого села.

Засевший в Петрограде некромант Троцкий тем временем ликвидирует кронштадтский мятеж, обратив в зомби матроса Платона одним-единственным рукопожатием. Заброшенный на базу мятежников зомби-матрос Платон грызёт своих бывших товарищей, в результате чего коварный Лейба получает в своё распоряжение послушных ему зомби в бескозырках. После чего вся Красная Армия обречена стать армией зомби в будёновках. Всесильная ЧК и комиссары с маузерами оказались бессильны перед волной кусачей эпидемии…

Под кадрами с красными зомбарями появляется будоражащая надпись: «Москва жаждит реванша. Армия мертвых движется на Кубань. Кто-то в Кремле заключил договор с дьяволом, стремятся устроить нам ад. «Пекло так пекло!»

Кулявлоб так кулявлоб! Зомби-апокалипсис начался!

Но не таковы «хэрои Украины», чтобы во время зомбёжки отсиживаться в зомбоубежище! Армии некроманта Троцкого противостоит кучка украинских супергероев: майор контрразведки Кривонос (типичный шароварный супермен с оселедцем, которых так любит плодить на боевых листках украинская пропаганда), шпионка Агнешка Бжезинска (реверанс в сторону «польского союзника» с одновременным чмоки окочурившемуся рептилоиду Збышеку), механик Ганнуся (явно позаимствованный персонаж из мультика «Атлантида»).

Если бы авторы комикса ограничились использованием Скоропадского и вымышленными персонажами, «шедевр» получился бы пресным. Поэтому в чью-то обкуренную голову пришла гениальная мысль – добавить в сюжет перчика с историческими личностями, причём, не обращая внимания на их политические взгляды.

Например.

Батька Нестор Махно носится по широким просторам украинской степи на дизель-тачанках, ощетинившихся «гатлингами». Волею авторов комикса Нестор Иванович похерил свою заветную Автономную крестьянскую республику, отказался быть комдивом 7-й Украинской советской дивизии, перейдя под знамёна Скоропадского. И, вместо того, чтобы весело рубать диких кавказцев из дивизии Шкуро, белогвардейцев Деникина и гайдамаков Петлюры, махновцы косят из пулемётов с блоком вращающихся стволов волны накатывающихся красных зомби.

Проигравший на выборах бородатый историк Грушевский из архивного червя переквалифицировался в шифу украинского Шаолиня. Дедок ловко скачет в боевом гопаке, нанося сокрушительные удары ногами и другими частями тела врагам «Украинской Державы»

Но более всего удивляет присутствие в войске самостийников академика Вернадского и авиаконструктора Игоря Сикорского.

Судя по всему, свидомым приватизаторам исторических личностей настолько наплевать на историю, что они готовы притянуть за уши на свою сторону кого угодно, включая открытого противника украинской самостийности, сторонника большевиков Вернадского и упёртого монархиста Сикорского. Хлопцы, эти люди – не ваши – и никогда не были!

Остаётся загадкой, почему авторами комикса не были задействованы Бандера, Шухевич или, на худой конец, Коновалец. В этом была бы хоть какая-то логика.

Вся эта разношерстая толпа носится по Украине, иногда выходя далеко за её пределы. В частности, украинская «команда спасателей» оказывает «интернациональную помощь» бедуинам Египта, ограждая пирамиды с верблюдами и нильских крокодилов от нашествия «красной заразы», хотя в это время Египет и Судан представляли одно целое и находились под управлением британских колониалистов.

Если на то пошло, шароварные супергерои должны были возглавить ненасильственную египетскую революцию 1919 года, направленную против британских оккупантов. Хотя это не вписывается в сюжет, ибо «цэевропейский вектор», вы же понимаете…

Пытливых читателей (если это слово применимо к целевой аудитории потребителей комиксов) также ждут: нагибание германцев великими украми, огненное «Око Саурона Троцкого» над кремлёвскими башнями, а также психическая атака дизель-кавалеристов Пилсудского на унициклах в стиле боевых вуки из третьей части «Звёздных войн».

И весь этот пирдуха – всего за 230 гривенок за «мурзилку» на книжных прилавках Незалежной.

Соцсети, включая украинский сегмент, отреагировали на продолжение графической альтернативной истории комментариями: «кровь из глаз», «что они курят?», и даже – «Смешно. Именно благодаря Ленину и Троцкому Украина стала Украиной».

Из чего следует осторожный вывод, что пропагандистские подходы, кое-как работавшие в 2017 году, когда вышла первая часть «Воли», выглядят совсем уже нелепо и пошло в 2019 году. Попытка авторов альтернативной истории войти второй раз в одну воду потерпела фиаско.

Украинская пропаганда обленилась и старается задёшево купить целевую аудиторию шароварно-лубочным дизельпанком. Отражать армию зомби тачанками с внеисторическими «гатлингами» способен любой дурак.

Гораздо сложнее сочинить более-менее непротиворечивый сценарий, откуда в украинском селе появились эти самые «гатлинги». Как так вышло, что Скоропадский одолел Грушевского и всю Центральную Раду на демократических выборах без помощи германских интервентов? Каким макаром свидомые «отжали» (и удержали) Крым (последовательно) у большевиков, немцев и белогвардейцев? Куда смотрели пилсудчики, пока УНР сливалась в засосе с ЗУНР? Какой конфетой заманили 80% польско-еврейского населения Львова в «соборную Украину» 20% украинцев? И откуда, чёрт побери, взялась несметная благодать в бывшей имперской окраине после четырёх лет большой войны в Европе, двух революций и года гражданской войны?

Ведь, если не выйти из-под влияния весёлых порошков и продолжать лепить картинки под влиянием бредогенератора Вятровича, то не только комиксы «Воля», но и вся украинская пропаганда обречены на неизбежную мумификацию в нише «для особо тупых», вызывая едкие комментарии и насмешки широких слоёв общественности.

Потому что в реальной истории украинские «незалежники» были марионетками в чужой игре, сливали всё, до чего дотягивались их кривые руки, и не были биты только ленивыми.

Не надо так явно демонстрировать на публику свои многочисленные комплексы, панове!

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