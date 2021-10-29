Украина спасет своими дровами замерзающую Европу

29.10.2021 14:10 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Экспорт дров из Украины в Евросоюз в ближайшее время вырастет, поскольку потребности ЕС в газе не будут покрыты до запуска «Северного потока-2».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Это, безусловно, интересная продукция для экспорта, особенно для рынка Европейского Союза. В этом отопительном сезоне, пока не запущен «Северный поток-2», у них не хватает 70 млрд. кубометров газа для покрытия этих нужд. Очевидно, в каждой из стран Европейского Союза смотрят и на дрова как на источник получения тепла в зимний период и, учитывая то, что Украина входит в десятку стран на европейском континенте с наибольшей лесистостью, то, конечно же, будут делать упор на импорт дров из нашей страны», – сказал эксперт.

По его словам, в ближайшее время может быть отменен запрет на массовый вывоз вырубленной древесины на Запад. Он был введен, в том числе, после протестов экологов, которые обратили на катастрофическую ситуацию с уничтожением лесов в Карпатах.

«Я думаю, на одних дровах не остановятся. По неофициальной информации, одним из неофициальных условий для того транша, который мы получили второй от Еврокомиссии в размере 600 млн евро, является снятие ограничений на экспорт леса-кругляка, который у нас был установлен в 2015 году. Соответственно, наш экспорт древесины во всех позициях может только усилиться. Конечно же, это ударит по нашей деревообрабатывающей промышленности, которая за счёт моратория на экспорт леса-кругляка показала небывалый рост в 2016-2017 годах. Только коронавирусный 2020 год немного просадил деревообрабатывающую сферу, а так мы каждый год показываем динамику в 3,5 раза лучше, чем в общем по индексу промышленной продукции в общем по стране», – сказал Игорь Чаленко.