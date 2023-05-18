«Украина – сплошной эксперимент США над людьми» – вице-спикер Госдумы

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Украина последние годы пала жертвой чудовищного эксперимента США – как физически в виде незаконных биолабораторий, так и гуманитарно с изменением кода культуры и разрыва исторических связей.

Об этом на XI Петербургском международном юридическом форуме заявила вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно понимать, что Украина – серьёзный нацистский эксперимент, проведённый США. Они использовали Украину для проведения чудовищного эксперимента над людьми, над гражданами Украины. Они изменили систему образования, они переписали код культуры, они заставили отказаться от своих предков, от своей веры, от своей Родины фактически. Это вообще прецедент чудовищного эксперимента, который проведён на территории когда-то суверенного самодостаточного государства», – сказала политик.

Она напомнила о биолабораториях США, деятельность которых уже была вскрыта.

«На примере нашей работы по расследованию созданных американцами на Украине биолабораторий, мы впервые увидели: Пентагоном было заключено соглашение с Минздравом Украины, которое полностью освобождало от любой ответственности за любые последствия Соединённые Штаты. Вы знаете такие формы соглашений между военным ведомством одной страны, гуманитарным ведомством другой, где военные приходят якобы с благими намерениями и с абсолютным иммунитетом? Где дипломатические каналы посольства на Украине были использованы для вывоза биоматериалов? Где почтой без досмотра, где посылки, которые поступали из лабораторий США на Украине – тоже дипканалы? Даже спецслужбы Украины не имели и не имеют доступа в эти лаборатории. Скажите, о какой безопасности вообще может думать мир? И какие ещё трагедии готовятся в лабораториях смерти, где нужен такой иммунитет, где производятся эксперименты над военнослужащими, у нас есть оригиналы документов, подтверждающие, что в рамках этого соглашения в течение 72 часов в случае смерти военнослужащего надлежало информировать Пентагон? Это что за гуманитарное сотрудничество, это что за помощь, в рамках которой предполагается смерть военнослужащего, который участвует в этом эксперименте?», – возмутилась Яровая.