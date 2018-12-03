Украина способна только скулить и умолять

03.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Киевский режим способен только апеллировать к Западу и устраивать провокации против России, при этом на настоящее военное или экономическое украинские власти не способны.

Такое мнение в эфире «Первого канала» выразил член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У современного киевского режима есть всего два способа разворачивать какой-либо эффективный конфликт с Россией. Один способ – это апеллировать к Западу: «Нас бьют, нас обижают, помогите деньгами, угрозой. Может быть вы свои войска введёте, или суда в Азовское море?». В Азовское, обращаю внимание, не куда-нибудь. Второй способ – это провоцировать нас. Ничего другого, ни экономического, ни военного давления, у Украины нет. Это два реальных способа продолжать наращивать этот конфликт», – отметил политик.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» приводил заявление Олега Морозова о том, что украинская власть идет к неизбежному концу, и лучше, чтобы он наступил раньше.