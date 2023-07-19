Украина спровоцировала громкий скандал и стала врагом болгарских журналистов

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Болгарская общественность с изумлением узнала, что одна из популярнейших в стране журналисток – Диляна Гайтанджиева – была внесена в «расстрельный список» скандально известного украинского сайта «Миротворец», причем с раскрытием её персональных данных.

Напомним, что Гайтанджиева – обладательница престижной премии «Золотое перо», полученной за её талантливые международные журналистские расследования. Стукаческий гадюшник укронацистов, именующий себя «Миротворец», заклеймил ее за расследования, связанные с Украиной.

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Возмущению среди местных журналистов не было предела. Председатель Союза болгарских журналистов (СБЖ), Снежана Тодорова, выступила с официальным заявлением.

Она напомнила, что в зловещем списке «Миротворца» значатся и другие болгарские журналисты: Велиана Христова, член правления СБЖ, Велислава Дырева, Елена Йончева, Христо Георгиев, Румен Петков и другие. Кроме того, в этом списке болгарские аналитики, ученые, политики, среди которых Валентин Вацев, Ваня Добрева, Волен Сидеров, профессор Иво Христов.

«На том же известном сайте можно найти данные многочисленных журналистов, художников, политиков, общественных деятелей и даже глав государств из многих стран. В том числе такие, как легенда рока Роджер Уотерс, президент «Международной амнистии» Агнес Калламар, президент Хорватии Зоран Миланович и даже гуру американской дипломатии Генри Киссинджер. Союз болгарских журналистов настаивает на том, чтобы болгарское правительство и компетентные органы информировали общественность в нашей стране о том, что было сделано для защиты прав и безопасности болгарских граждан, в том числе журналистов, включенных в список «Миротворцев» и подвергающихся повышенному риску, в связи с обнародованием их личных данных. Мы требуем, чтобы власти гарантировали их защиту. Мы обращаемся к Комитету по культуре и СМИ Национального Собрания с просьбой срочно выработать позицию по делу о включении болгарских журналистов в список иностранного издания с последствиями, угрожающими их правам и безопасности. Также СБЖ настаивает на том, чтобы болгарские представители в структурах Евросоюза поставили вопрос о существовании сайта «Миротворец» в стране, поощряемой в ее стремлении к будущему членству в ЕС. Своим списком этот сайт нарушает основные правовые нормы ЕС и угрожает правам и безопасности многих людей, в том числе граждан Европы», – говорится в заявлении болгарских журналистов.

Стоит заметить, что у многих европейцев давно открылись глаза на то, что составляет сущность нацистского режима на Украине. Очередной скандальный инцидент никак не отразится на попытках Зеленского и его банды втиснуться в военный блок НАТО. Это решение, целиком и полностью, зависит того, что скажут в Вашингтоне.

Совсем другое дело представляют собой потуги Украины стать членом ЕС. Дело в том, что сохранность персональных данных граждан ЕС, запрет на их распространение, один из основных принципов союза. «Марафонский забег в Европу» украинских евроинтеграторов имеет все шансы споткнуться на этой теме.

Ну а помойка под названием «Миротворец» на этот раз рискует оказаться вне закона на всей территории Европейского Союза.