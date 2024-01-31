Украина срочно должна раздобыть «оружие возмездия», выход на границы 91-го не поможет – Луценко

В обозримом будущем Украина не сможет выйти на границы 91-го года, но даже если это случится, это не будет означать ее победу.

Об этом в эфире видеоблога «Разные люди» заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Луценко, Украине для «перемоги» нужно «оружие возмездия» в виде дальнобойных ракет, способных лупить до Москвы.

«Если мы говорим про формулу Зеленского любой ценой выйти на границы 91-го года, – это долго, невероятно долго. И во времени, и в смертях. Если мы говорим о восстановлении границ 23-го февраля 22-го года – это более реалистично и, думаю, что это может произойти, скажем, через год-полтора, но это очень такие общие прикидки, потому что все очень зависит от деталей и от международной обстановки, от внутренней политики.

Короче говоря, я думаю, что даже если мы выйдем на границы 91-го года, это еще не победа. Почему? А кто сказал, что после этого ракеты из Каспийского моря не перестанут летать, с российской территории не будут залетать по нам очередные ракеты. То есть, война закончится тогда, когда Украина сделает свое собственное оружие возмездия. Я про ракетную программу, которую при Порошенко реанимировали, с нуля сделали ракету «Гром», которая должна была лететь полторы тысячи километров с возможностью в две тысячи. Это – Москва. «Сапсан» ее еще называют. «Ольху», которая фактически и является «Хаймарсом» – ну, с меньшей точностью, но по дистанции и задачам такая же. И «Нептун», который на самом деле – тот же «Taurus», который мы все ждем. Вся эта программа была заморожена в 19-м году. До декабря 21-го года ни одного «Нептуна», ни одной «Стугны», и так далее не было. Сейчас это все нужно возобновить, накопить. Если нужно – в соседних странах, если нужно – в подгорных бункерах, которые у нас есть. Сделать и продемонстрировать. Россия угомонится только когда на каждую их ракету будет ответ двумя нашими», – бредил Луценко.