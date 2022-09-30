Украина срочно просится в НАТО. Вечером – экстренное выступление генсека альянса

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Новости Украины

Владимир Зеленский объявил о подаче заявки Украиной на вступление в ускоренном порядке в НАТО. Так на заседании Совбеза в Киеве решили отреагировать на возвращение в состав России четырех бывших украинских регионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО… Мы де-факто союзники, де-факто прошли свой путь в НАТО, де-факто мы уже доказали взаимосовместимость со стандартами альянса, они реальные для Украины на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем и помогаем друг другу и защищаем друг друга – это и есть альянс», – заявил Зеленский.

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Интрига в том, что сегодня на вечер запланирована внеочередная пресс-конференция руководства НАТО. Ожидается, что там будут оглашены комментарии по заявке Украины.

Наблюдатели сомневаются, что Киев сможет получить статус члена альянса.

«Быстро вступить в НАТО невозможно. Это уже узнали на своей шкуре Швеция и Финляндия. Вряд ли Эрдогану нужен ядерный апокалипсис на другом берегу Кардениза. Да и Орбан вряд ли захочет гибнуть за Украину. Попытка вступления Украины в НАТО вполне может стать началом кризиса альянса», – считает обозреватель Егор Холмогоров.

Находящийся в Испании украинский блогер Анатолий Шарий разделяет такое мнение.

«Необходима такая мелочь, как одобрение всех членов Альянса. А тут уже вопрос к национальным лидерам государств – участников НАТО. Они готовы отправлять своих граждан на смерть?» – риторически спросил Шарий в своём канале.

«Зеленский подаёт заявление на вступление Украины в НАТО. Но её в НАТО не примут, потому что большинство стран НАТО не хочет воевать реально с Россией. Они уже воевали раньше и знают, что Россия их вероятно победит. И точно членство Украины в НАТО заблокируют Турция и Венгрия», – уверен политолог Сергей Марков.

Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер считает, что приём Украины в НАТО – это «подарок для России».

«До сих пор НАТО воевало за спиной Украины. Поставляя оружие с инструкторов, тренируя украинцев на своей территории, стреляя натовскими гаубицами по Донецку. По Валуйкам уже прилетало, а вот по Польше – ни-ни. Если НАТО напрямую впишется за Украину, сделав ее своим членом, то НАТО станет, наконец, открытой стороной конфликта. И будет получать по полной, как сторона конфликта», – написала Шеслер.

Политолог Марат Баширов высказал опасения относительно последствий.

«НАТО поднимает ставки и в ответ скоро примет Украину в свой состав. Последствия понятны: угроза прямого столкновения с альянсом и вероятность взаимных ядерных ударов», – считает Баширов.

Депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский считает, что прежде всего под удар России попадут американские марионетки из числа «младоевропейцев».

«Зелебобики подают заявку на вступление в НАТО. Хотят втянуть в войну в первую очередь американских шестёрок первого уровня в Европе. Что будет, когда в Польшу или Литву поедут тысячи гробов?» – написал Бердичевский.

А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова решила комментировать ситуацию философски.

«Сегодня каждый выбрал свой путь. Кровавые мясники, убивающие женщин и детей, в натовскую помойку. А мы – в будущее. Будет сложно? Да. Потому что падать вниз всегда легче, чем набирать высоту. Но вы же помните: ползти нам исторически мешают крылья. Вперёд, вместе, во имя света и с Богом!».