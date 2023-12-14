Украина срочно строит свою «линию Суровикина», над которой ранее потешалась

Игорь Шкапа.  
14.12.2023 12:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 827
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Строительство, Украина


Украина начала спешно возводить оборонительные рубежи в Черниговской области.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем тг-канале сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Украина начала спешно возводить оборонительные рубежи в Черниговской области. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Черниговщина. Проверил ход выполнения работ по обустройству одного из оборонных рубежей», – на ломаном украинском языке с отчетливым русским акцентом заявил Наев.

По его словам, строительные работы выполняет некая гражданская организация.

«Военные инженеры наблюдают и предоставляют соответствующую методическую помощь. Работы продолжаются 24\7 и будут выполнены в установленный срок. Когда понадобиться, эти оборонные рубежи займут войска, и мы будем готовы к адекватному реагированию на развитие ситуации», – пообещал генерал.

На опубликованном им видео можно увидеть бетонированные укрепления и так называемые «зубы дракона», которые были использованы ВС РФ во время создания оборонительных сооружений на Запорожском (и не только) направлении.

Украинский военный паблик «НачШтабу» недоумевает после просмотра ролика.

«Что же мы видим? Да это же зубы дракона, те самые, которые русня поставила по всей линии фронта и над которыми мы всей страной смеялись еще летом. Что же изменилось теперь в умах наших военачальников? И осознает ли Наев, что этот видос сегодня же будет растиражирован всей роспропагандой?», – пишет «НачШТабу».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть