Украина срочно строит свою «линию Суровикина», над которой ранее потешалась

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Украина начала спешно возводить оборонительные рубежи в Черниговской области.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем тг-канале сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

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«Черниговщина. Проверил ход выполнения работ по обустройству одного из оборонных рубежей», – на ломаном украинском языке с отчетливым русским акцентом заявил Наев.

По его словам, строительные работы выполняет некая гражданская организация.

«Военные инженеры наблюдают и предоставляют соответствующую методическую помощь. Работы продолжаются 24\7 и будут выполнены в установленный срок. Когда понадобиться, эти оборонные рубежи займут войска, и мы будем готовы к адекватному реагированию на развитие ситуации», – пообещал генерал.

На опубликованном им видео можно увидеть бетонированные укрепления и так называемые «зубы дракона», которые были использованы ВС РФ во время создания оборонительных сооружений на Запорожском (и не только) направлении.

Украинский военный паблик «НачШтабу» недоумевает после просмотра ролика.

«Что же мы видим? Да это же зубы дракона, те самые, которые русня поставила по всей линии фронта и над которыми мы всей страной смеялись еще летом. Что же изменилось теперь в умах наших военачальников? И осознает ли Наев, что этот видос сегодня же будет растиражирован всей роспропагандой?», – пишет «НачШТабу».