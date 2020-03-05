Украина стала безлюдной: Впереди – разрушение советской инфраструктуры

05.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Госпереворот на Украине привел к тому, что страна лишилась миллионов рабочих рук, а оставшихся трудовых ресурсов не хватит, чтобы прокормить детей и пенсионеров. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Мураева, кроме того, на Украине катастрофически обветшала советская инфраструктура и вот-вот в стране начнут падать мосты и жилые дома.

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«У нас произошла «революция достоинства», как кто-то говорит — у меня другая трактовка, все ее абсолютно знают. После которой начались военные действия на востоке нашей страны, были введены блокады, поэтапные санкции, мы потеряли половину рынка, а потом потеряли шесть миллионов наших граждан, которые сейчас поднимают ВВП соседних стран.

Я сегодня просто листал статистику – чтобы было понятно, в 12-м году трудовых мигрантов было миллион двести всего. Сейчас порядка десяти миллионов. Это ответ и это приговор… Мы потеряли рынки, мы потеряли возможность давать работу нашим гражданами сейчас то количество работоспособных граждан, которое осталось в стране, неспособно прокормить тех, кто находится у нас на иждивении – это детей и пенсионеров…

Представьте, у нас сейчас работоспособных восемь-девять миллионов. А площадь Украины – одна из самых крупных в Европе. Это значит дороги, инфраструктура, трубы, хрущевки, панельные дома. Чтобы это все чинить, на это нужно заработать. У нас падают мосты, и это же только начало, трубы не молодеют. Трубы и большинство крупных инфраструктурных проектов были заложены 50-60 лет. Это срок коррозии металла.

Вдумайтесь, какие масштабные средства нужны, чтобы резонировать инфраструктуру. Кто их будет зарабатывать?» – заявил Мураев.