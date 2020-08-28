Украина стала чем-то средним между Малиновкой и Палермо – киевский эксперт

28.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

После осенних местных выборов на Украине, страну начнёт лихорадить, как СССР перед развалом, а сохранение целостности государства будет зависеть только от внутренних контрабандистов и внешних игроков.

Об этом в эфире YouTube-канала «Эхо Киева» заявил киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основная драматургия ждет нас после местных выборов, где-то в ноябре-декабре, когда Зеленский, Ермак и иже с ними поймут, как их кинули эти же мэры, в которых он верили, которым они доверяли.

Когда коллективный Кернес, Труханов, Филатов, Садовой и так далее скажут «всем спасибо, все свободны», и сформируют большинство таким, как они хотят, и, соответственно, когда они поймут здесь, в Киеве, что они не влияют на ситуацию в регионах абсолютно. А в регионах сегодня сидят самые слабые за всю историю Украины губернаторы, которых ни во что не ставят, фактически, они ни на что не влияют.

Будут сформированы областные советы с реальными руководителями, которые будут более весомыми и будут более влиятельными, чем губернаторы, центральная власть будет минимально влиять на ситуацию в областях. Более того, это может породить и уже порождает центробежные тенденции и местная элита, региональная элита всё чаще задумывается, а зачем нам Киев?» – заявил Бондаренко.

«Та же ситуация наблюдалась в 1989-1990 годах в Советском союзе, когда региональные элиты союзных республик начали задумываться, а зачем нам центр, вот эта надстройка в виде коммунистической партии, мы же здесь зарабатываем деньги в Узбекистане, мы же вот хлопок продаем, а зачем нам делиться с Москвой? Или там, в Украине вот у нас же здесь добываем какие-то полезные ископаемые, зачем нам эта Москва и т.д. И, соответственно, этот же вопрос задают очень многие как раз в регионах», – добавил эксперт.

Кроме того, он поделился результатами исследований своего фонда «Анализ качества региональных элит».

«Сегодня на первый план многих регионов выходит криминалитет, который просыпается после 90-х годов. Соответственно, сейчас облачились в другую одежду, они сегодня заимели ряд активов, но при этом же остались людьми с теми же кличками с 90-х годов, с университетами в виде 10 лет отсидки, которые вернули и подгибают под себя ту или иную область.

Вторая часть – это контрабандисты. Более того, как ни странно, контрабандисты – это главная сила, которая сшивает сегодня Украину. Им выгодно держать вот эту всю территорию, где на входе есть Сумы, на выходе Ужгород или Черновцы, и, соответственно, есть транзит через эту территорию и они это все контролируют.

Эти контрабандистские кланы, контрабандистские группы, которые контролируют таможни, товаропоток через Украину. Более того, которые контролируют и даже некоторые переходы через линию фронта, линию противостояния на востоке, они сегодня задают тон во многих регионах», – рассказал политолог.

«Это нечто среднее между Палермо и Малиновкой, это два населенных пункта в одном. И реально, к сожалению, это действительно страшно. Судьба Украины, в таком случае, она непрогнозируемая. Более того, когда я говорю про одну силу, которая сшивает Украину, это люди заинтересованные в нелегальных потоках, которые проходят через Украину, вторая сила – это внешнее окружение. Сегодня многим, которые вне Украины, не выгодно, чтобы она развалилась. Вот нас сдерживают извне, а не внутренне», – добавил Константин Бондаренко.