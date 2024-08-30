Курская авантюра Киева привела лишь к незначительными территориальными приобретениями, но при этом обернулась обрушением украинских позиций по целому ряду других направлений. Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано сказала подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски, передаёт корреспондент

«Это очень отчаянное вторжение. Нельзя сказать, что в незначительную часть, потому что там находится АЭС, но это небольшая часть России, в которую они вторглись очень быстро. Говорят, это было сделано изобретательно, но они не могут удержать эту территорию, они уже были отброшены назад. И не было тактического эффекта, которого они ожидали, что это снимет давление на других участках фронта, поскольку Россия направила дополнительные силы для борьбы с ними в Курске. Так что это не сработало. Политический эффект сохранения Украины в повестке – только до 5 ноября. Если они дотянут, то смогут вздохнуть спокойно, если Камала будет избрана. И всё будет кончено, если будет избран Трамп. Это довольно глупо», – сказала Квятковски.

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«Мы видим, что происходит. Происходит то, что Россия больше не заинтересована в переговорах, Россия имеет военное превосходство, Россия продвигается на запад. Они продолжают медленное продвижение и захватывают территории, которые, скорее всего, не вернут. По мере того, как они это делают, что у нас есть в Польше? Польша уже сыта по горло украинскими беженцами, Польша уже сыта по горло инвестициями НАТО и США в Украину, которая становится чёрной дырой. Никто не хочет инвестировать в Украину», – резюмировала подполковник.