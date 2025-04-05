Украина стала элементом безопасности, которому никто ничего не должен – депутат Рады
Де-юре Украина не может быть частью европейской безопасности, де-факто она ею и является, и только поэтому ЕС накачивает Киев оружием.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил член комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне, депутат Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Наши партнёры не только бесплатно дают нам оружие, вооружения и боеприпасы, но много чего продают. Однако достаточно большую часть дают бесплатно. Если бы они в нас не видели гарантий безопасности для себя, они бы этого не давали, это единственная причина, почему дают. Всё остальное – разговоры для публики. Но готовы ли они это рассматривать как элемент своей стратегии? Нет, потому что мы не их союзники. Мы не члены ЕС или НАТО. Поэтому согласовывать с нами свои планы по безопасности они не могут.
Де-юре мы не можем быть частью европейской стратегии безопасности, де-факто мы ею и являемся. И то, что нам поставляли, поставляют и продолжают поставлять оружие, несмотря на все сложности, это и есть наглядная демонстрация того, что они рассматривают Украину как элемент своей безопасности», – сказал Рахманин.
«У нас есть эти так называемые договоры по безопасности, которые в действительности не являются гарантиями безопасности, это соглашения о намерениях, они ничего не означают. Это жест доброй воли, но не более того. Как только Украина будет юридически частью какой-то европейской структуры – да», – добавил депутат.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: