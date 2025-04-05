Украина стала элементом безопасности, которому никто ничего не должен – депутат Рады

Де-юре Украина не может быть частью европейской безопасности, де-факто она ею и является, и только поэтому ЕС накачивает Киев оружием.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил член комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне, депутат Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши партнёры не только бесплатно дают нам оружие, вооружения и боеприпасы, но много чего продают. Однако достаточно большую часть дают бесплатно. Если бы они в нас не видели гарантий безопасности для себя, они бы этого не давали, это единственная причина, почему дают. Всё остальное – разговоры для публики. Но готовы ли они это рассматривать как элемент своей стратегии? Нет, потому что мы не их союзники. Мы не члены ЕС или НАТО. Поэтому согласовывать с нами свои планы по безопасности они не могут. Де-юре мы не можем быть частью европейской стратегии безопасности, де-факто мы ею и являемся. И то, что нам поставляли, поставляют и продолжают поставлять оружие, несмотря на все сложности, это и есть наглядная демонстрация того, что они рассматривают Украину как элемент своей безопасности», – сказал Рахманин.