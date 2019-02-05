//exit;
05.02.2019, Киев
 
Общество, Политика, Украина, Экономика
Просмотров:

Украина стала европейским лидером среди мойщиков унитазов

Продукция украинских промышленных предприятий в Европе не нужна, а в ЕС пользуются спросом только украинские трудовые мигранты.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат и кандидат в президенты Украины Александр Вилкул, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«2019-й только начался, но как и в предыдущие годы, украинские предприятия снова почти исчерпали все квоты на беспошлинные поставки в ЕС собственной продукции. Можно поставлять и дальше, но пошлина, которую нужно платить, это такой дополнительный налог в бюджет ЕС, который делает украинскую продукцию неконкурентной на европейских рынках. Одно, где Украина, к сожалению, в лидерах – это дешевая рабочая сила, люди, которые вынуждены работать за границей, чтобы прокормить свои семьи», – сказал Вилкул.

При этом он призвал пересмотреть в интересах Украины экономическую часть соглашения об ассоциации с ЕС.

Напомним, ранее бывший киевский журналист Андрей Ваджра заявил, что масштабы трудовой миграции из Украины сопоставимы с бегством населения из зоны бедствия.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть