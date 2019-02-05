Украина стала европейским лидером среди мойщиков унитазов

05.02.2019, Киев

Продукция украинских промышленных предприятий в Европе не нужна, а в ЕС пользуются спросом только украинские трудовые мигранты.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат и кандидат в президенты Украины Александр Вилкул, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«2019-й только начался, но как и в предыдущие годы, украинские предприятия снова почти исчерпали все квоты на беспошлинные поставки в ЕС собственной продукции. Можно поставлять и дальше, но пошлина, которую нужно платить, это такой дополнительный налог в бюджет ЕС, который делает украинскую продукцию неконкурентной на европейских рынках. Одно, где Украина, к сожалению, в лидерах – это дешевая рабочая сила, люди, которые вынуждены работать за границей, чтобы прокормить свои семьи», – сказал Вилкул.

При этом он призвал пересмотреть в интересах Украины экономическую часть соглашения об ассоциации с ЕС.

Напомним, ранее бывший киевский журналист Андрей Ваджра заявил, что масштабы трудовой миграции из Украины сопоставимы с бегством населения из зоны бедствия.