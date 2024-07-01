Украина стала источником невиданного роста немецкого ВПК

Сергей Рыжов.  
01.07.2024 11:52
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Политика, Технологии, Торговля, Украина, Экономика


В первом полугодии нынешнего года ФРГ нарастила экспорт оружия на 30%. При этом две трети оружейных поставок идут на Украину.

Такие данные озвучило федеральное министерство экономики в ответ на запрос депутата Бундестага Севимы Дагделен, представляющей левопопулистский «Союз Сары Вагенкнехт»,  сообщает  Zeit Onlinе со ссылкой на DPA.

В первом полугодии нынешнего года ФРГ нарастила экспорт оружия на 30%. При этом две...

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По официальным данным, с 1 января по 18 июня правительство Шольца значительно увеличила количество выданных разрешений на экспорт вооружений. Были одобрены поставки военных товаров за границу на рекордную  сумму €7,48 милрд. Из них на оружие приходится €5,52 млрд, а на другое военное оборудование – €1,96 млрд.

Общий показатель на 30% превышает стоимость оружия, экспортированного в первом полугодии 2023 года. При этом почти две трети экспорта – 65%, или €4,88 млрд – предназначены для нужд Киева.

Отмечается, что впервые за долгое время в пятерку основных стран-получателей немецкого оружия вошла Саудовская Аравия, получившая разрешения на экспорт на сумму 132,48 млн евро. Кроме того, в пятерку получателей также входят Сингапур (1,21 млрд евро), Индия (153,75 млн евро) и Катар (100 млн евро).

В то же время депутатка-автор запроса в министерство осталась недовольна полученными данными.

«Массовое увеличение экспорта вооружений в зоны войн и кризиса не только на Украину, но и в такие страны, как Саудовская Аравия, является безответственным и очередным нарушением предвыборных обещаний», – заявила Севим Дагделен.

В январе нынешнего года у Шольца сообщили о передаче Украине в тнчении года вооружений на сумму более 7 млрд евро. Это решение Шольц принял после созвона  с президентом США Байденом.

Изначально минфин ФРГ заложил в бюджет на этот год только 4 млрд евро на военную помощь Украине. Позже эта сумма была удвоена по просьбе министра обороны Германии Бориса Писториуса. Таким образом, в текушем году общие затраты Германии на оборону вырастут до 2,1% от ее ВВП, и она выполнит нормативы НАТО.

А 23 июня, после провальных  для правящей коалиции выборов в Европарламент,  канцлер ФРГ Олаф Шольц признал, что ее популярность среди немцев падает из-за поддержки Украины и антироссийских санкций.

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