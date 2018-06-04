04.06.2018
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Спецслужбы, Украина

Украина стала лидером по количеству неполноценных сотрудников спецслужб


Весьма странная работа сотрудников СБУ в деле журналиста Бабченко ставит под вопрос не только саму спецоперацию, но и украинскую информационную войну в целом.

Об этом в ходе передачи «Я так думаю» рассказал журналист Руслан Коцаба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«СБУ на этой неделе – ньюсмейкер номер один, потому как СБУ при помощи СБУ выкрала СБУ по уничтожению самого СБУ. Парадокс получается. Возможно, кто-то из российского ФСБ решил поприкалываться, потроллить наших гэбнюков. Если наши гэбнюки (я так называю работников СБУ и так далее) такие тупые и альтернативно обделены, то и информационная война – тупая.

Заметьте, кстати, что суммарное количество работников украинской службы безопасности превышает количество их коллег во всех странах Евросоюза. Мы действительно полицейское, НКВДшное государство. Кстати, в ЕС реально есть угроза терроризма – исламские радикалы и так далее», – заявил Коцаба.

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