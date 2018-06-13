13.06.2018, Киев, Михаил Рябов

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Украина стала лишней в «Нормандском формате»

Украина демонстрирует полное отсутствие договороспособности, саботируя выполнение Минских соглашений. Таким образом, при обсуждении урегулирования конфликта в Донбасса в «Нормандском формате» Киев становится лишним.

Об этом пишет политолог Денис Денисов в авторской колонке, опубликованной порталом «Актуальные комментарии».

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«…Только позиция России, которую реализуют Владимир Путин и Владислав Сурков отличается последовательностью, чего, к сожалению, нельзя сказать о других партнёрах по урегулированию конфликта, которые за четыре года достаточно часто меняли свои мнения и подходы», – констатирует автор.

«Путин неоднократно говорил о необходимости прямых переговоров Киева с Донецком и Луганском для разрешения конфликта. К самому же Петру Порошенко российский президент, скорее всего, просто не испытывает доверия, так как за последние четыре года украинский президент неоднократно доказывал, что слова его ничего не стоят», – напоминает политолог.

«Становится все более очевидным и то, что Украина – явно лишняя в «нормандском формате» и привносит в процесс переговоров скорее деструктивную позицию, зачастую просто дублируя мнение своих заокеанских партнеров. Как вывод, в данной ситуации следует поступать симметрично, а именно отказывать в субъектности украинской стороне, точно также, как и она не желает принять факт существования полноценных сторон для переговоров в лице ДНР и ЛНР», – рассуждает эксперт.