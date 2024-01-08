Украина стала ловушкой для Вашингтона – Бортник

Война против России на территории Украины оказалась серьёзной ловушкой для американского президента Джо Байдена и его команды.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Республиканцы загоняют Белый дом и Байдена в ловушку. Потому что реальные цели Белого дома в этой войне публично очень непривлекательны. А те цели, которые провозглашаются, они нереалистичны.

И республиканцы требуют подписать бумагу: какая цель в этой войне, какая стратегия, сколько это будет стоить. И тогда вместе подумаем, а стоит ли вообще игра свеч.

Цель, которая провозглашается – наказать Россию и разгромит её военным путём, она недостижима. Из-за ядерного статуса России. И она маловероятна, эта цель. И несёт такие угрозы, которые неприемлемы для США.

Поэтому и написать это Байден не может, у него сразу спросят: «Это ядерное государство, как вы собираетесь победить Россию?» Более того, если он это напишет, это будет формальное объявление войны России, за которое в Москве сразу же уцепятся. Поэтому написать нельзя, хотя говорить ещё можно», – сказал Бортник.