Украина стала ловушкой для Вашингтона – Бортник

Вадим Москаленко.  
08.01.2024 22:53
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина


Война против России на территории Украины оказалась серьёзной ловушкой для американского президента Джо Байдена и его команды.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Война против России на территории Украины оказалась серьёзной ловушкой для американского президента Джо Байдена...

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«Республиканцы загоняют Белый дом и Байдена в ловушку. Потому что реальные цели Белого дома в этой войне публично очень непривлекательны. А те цели, которые провозглашаются, они нереалистичны.

И республиканцы требуют подписать бумагу: какая цель в этой войне, какая стратегия, сколько это будет стоить. И тогда вместе подумаем, а стоит ли вообще игра свеч.

Цель, которая провозглашается – наказать Россию и разгромит её военным путём, она недостижима. Из-за ядерного статуса России. И она маловероятна, эта цель. И несёт такие угрозы, которые неприемлемы для США.

Поэтому и написать это Байден не может, у него сразу спросят: «Это ядерное государство, как вы собираетесь победить Россию?» Более того, если он это напишет, это будет формальное объявление войны России, за которое в Москве сразу же уцепятся. Поэтому написать нельзя, хотя говорить ещё можно», – сказал Бортник.

«А объявить реалистичную цель – ослабление и истощение России – тогда возникает сразу два вопроса. Во-первых, подходит ли цена для европейских союзников и Украины, готовы ли они быть ослабляющим факторов. А во-вторых, хотим ли мы, чтобы Россия стала частью Китая.

Оба этих вопроса республиканцы будут пришпиливать на стену позора белого дома. Это попытка поставить ловушку, создать Белому дому ситуацию цугцванга, при которой любой ответ будет или некомпетентным, или нереалистичным, или вообще проигрышным», – подытожил он.

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