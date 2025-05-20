Украина стала общей проблемой США и России
Для Вашингтона Украина стала токсичным активом.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил внесенный в России в список экстремистов и террористов экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украина для Штатов – токсичный актив. Заокеанский, токсичный, ворующий, не способный договариваться благодаря Зеленскому и рулящий не туда, ссорящий его с основным партнером геополитическим. Россия для США – ключ к решению нового позиционирования в Штатах. Будет ли оно глобальное? Сократятся ли Штаты до североамериканского кластера? Россия – ключевой партнер.
Более того, в их истории, совместной, дважды Россия спасала Соединенные Штаты. Спасала буквально в Гражданскую войну и в войну за независимость, и дважды США спасали Россию. Индустриализация, голод в Повольжье и так далее, они были союзниками в мировых войнах, у них длинная история «Холодной войны», что также означает очень тесное взаимодействие, где был «Союз» с «Аполлоном», и много чего было.
И что делать с Россией, почему она важна в Штатах, понятно всем. Что такое Украина, на фиг она нужна, непонятно никому. А теперь смотрите, как этот треугольник выглядит для Путина. Штаты для России ключевой партнер, через который можно решать большинство проблем России геополитических. Украина – это опасный с точки зрения России, «фашиствующий» режим, который представляет непосредственную угрозу национальной безопасности России», – заявил Арестович.
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