Украина стала последней каплей в миграционном кризисе ЕС – депутат Бундестага

21.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Европу продолжают заполнять мигранты из Азии и Африки, однако гастарбайтеры из Украины становятся «последней стопочкой», которая может привести к отмене безвизового режима.

Об этом в ходе прямого включения на телеканале «Россия 1» заявил депутат немецкого Бундестага от правопопулистской партии «Альтернатива для Германии Вальдемар Гердт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Для того, чтобы предотвратить бегство с территории страны, ситуация в которой все больше напрягается, надо этот канал закрыть. Мы же знаем, сколько украинцев находится на территории Евросоюза и на территории Германии. В основном они ребята работящие и трудолюбивые, и все понимали, что если запустить их на территорию Евросоюза, то никто добровольно через три месяца отсюда не уедет. Мы все это знали и об этом говорили, сейчас это происходит. Но проблема не в украинцах, проблема в напряженной обстановке на территории, где они живут, там надо решать этот вопрос.

А то, что Евросоюз сейчас пытается каким-то образом предотвратить бегство с этой территории – это прагматика. У нас другие проблемы, у нас миллион нелегально зашедших, которые творят полный беспредел на территории ЕС. О них должна голова болеть, а не о той последней стопочке», – отметил парламентарий.