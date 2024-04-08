Украина стала пылающим европейским Ближним Востоком – Карасев

Анатолий Лапин.  
08.04.2024 17:58
  (Мск) , Киев
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Ближний Восток, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Конфликт на Украине обрел затяжной характер и не будет разрешен в ближайшие десятилетия. Таким образом, Восточная Европа превратилась во второй Ближний Восток, где арабо-израильское противостояние длится уже долгое время.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Конфликт на Украине обрел затяжной характер и не будет разрешен в ближайшие десятилетия. Таким...

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«Военной победы, большой, не будет ни у кого. Это состояние ни войны-ни мира, военного противостояния между Западом и Россией, в том числе и на территории Украины – может длиться годами. И оно будет длиться годами, потому что это война за новый мировой порядок. И он не будет завтра подписан, и это будет новый мировой порядок.

Если кто-то думает, что Байден уйдет… Трамп придет – и это все будет – нет, так не будет. Это надолго, на десятилетия. Надо понимать, что нынешнее состояние – это такой мир. Уже того мира, до войны, не будет. Это будет европейский Ближний Восток. Вы хотели Восточную Европу, – так вот, нет Восточной Европы, есть европейский Ближний Восток, и моделируйте войну по примеру арабского Ближнего Востока», – заключил Карасев.

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