19.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Украина для США выполняет ту же роль, что Сирия, только обходится в разы дешевле и не уносит жизни американских солдат.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пять лет назад ядовитые зёрна, посаженные американцами, дали ростки. И вот, за пять лет мы видим результат, который, к сожалению, плачевный: страна, где больше половины населения по ментальности русские, стала антирусским, антироссийским плацдармом. Большая страна, которая американцам обходится очень дёшево. Сравните даже с Сирией. 250 миллионов долларов они выделили на военную помощь. В Сирии только по линии отдельных отрядов оппозиции 500 миллионов!

Ни один американский военнослужащий не погиб на Украине, в Сирии они погибают, я уже об Афганистане не говорю. Кто же откажется от этих холуёв? Они их завербовали, взяли под свой контроль и действуют так, чтобы нам было больно, неуютно, и мы теряли своё геостратегическое значение», – заявил Багдасаров.