Украина стала смертельной ловушкой для тысяч студентов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

С началом полномасштабной войны против России тысячи украинских студентов не только оказались заперты в своей стране – их ещё и обвинили в уголовных преступлениях.

Об этом на канале киевской телеведущей Натальи Мосейчук заявил украинский адвокат Ростислав Кравец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«С началом войны запретили, помните, выезд студентов. Что происходило на границе? Мне звонят студенты 18 лет – ребенок, который реально учится за границей, приехал на каникулы, остался. Началась война, а ему нужно ехать. Он приезжает на границу, дает свои студенческие удостоверения, дает документы, что он учится. Знаете, что с ним делают? Вызывают полицию, говорят: «Ты подделал эти документы, ты преступник». Открывают уголовное дело. Это были индивидуальные случаи, когда студентов задерживали тысячами. Тысячи. Потому что все пересматривалось, их потом закрывали…», – сказал Кравец.

Однако ведущая не позволила адвокату развивать неприятную для Украины тему, и быстро перевела разговор на «незаконных» уклонистов.