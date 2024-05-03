Украина стала смертельной ловушкой для тысяч студентов

Вадим Москаленко.  
03.05.2024 21:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


С началом полномасштабной войны против России тысячи украинских студентов не только оказались заперты в своей стране – их ещё и обвинили в уголовных преступлениях.

Об этом на канале киевской телеведущей Натальи Мосейчук заявил украинский адвокат Ростислав Кравец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С началом полномасштабной войны против России тысячи украинских студентов не только оказались заперты в...

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«С началом войны запретили, помните, выезд студентов. Что происходило на границе? Мне звонят студенты 18 лет – ребенок, который реально учится за границей, приехал на каникулы, остался. Началась война, а ему нужно ехать. Он приезжает на границу, дает свои студенческие удостоверения, дает документы, что он учится.

Знаете, что с ним делают? Вызывают полицию, говорят: «Ты подделал эти документы, ты преступник». Открывают уголовное дело. Это были индивидуальные случаи, когда студентов задерживали тысячами. Тысячи. Потому что все пересматривалось, их потом закрывали…», – сказал Кравец.

Однако ведущая не позволила адвокату развивать неприятную для Украины тему, и быстро перевела разговор на «незаконных» уклонистов.

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