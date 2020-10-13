Украина стала коронавирусным рассадником

13.10.2020

Украинские власти вместо того, чтобы эффективно бороться с распространяющейся пугающими темпами коронавирусной инфекцией, фактически выносит стране смертный приговор.

К такому выводу в авторской колонке для «ПолитНавигатора» приходит руководитель Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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Вместо того чтобы найти решение для устранения коронавирусной катастрофы, которая случилась на Украине, укрочиновники продолжают врать, что в больницах предостаточно ковидных коек, медпрепаратов и в целом – «в Багдаде всё спокойно». Недалекие «незалежные» политики продолжают манипулировать населением, запуская в Интернете шквал проплаченной дезинформации о якобы неблагоприятной ситуации с COVID-19 в народных республиках. Это делается для того, чтобы перевести стрелки с патовой эпидемиологической обстановки, охватившей всю «европейскую державу» и заткнуть рот простому украинскому народу, который стоит на пороге вымирания, а вернее – убийства собственной правящей элитой.

В больницах мест нет, приходите позже.

Коронавирус укоротил жизнь более, чем пяти тысячам украинцев. Но даже такая высокая смертность не заставила укровласть прекратить воровать средства из «ковидного» фонда и предпринять превентивные меры для защиты, как населения, так и медработников. Распространение вируса на Украине полностью неконтролируемо и вполне вероятно, что ежесуточная смертность населения скоро (не дай бог) перевалит за тысячную отметку.

Коронавирусные отделения в медучреждениях «незалежной» переполнены, некоторых «счастливчиков» могут положить вместо палат в коридорах. И это, действительно, счастливчики, – остальных тяжелобольных отправляют домой. Умирать…

Но даже в больницах излечиться могут только избранные. При тяжелом течении болезни украинцы элементарно не получают кислородную терапию – лишь у 30 процентов больничных коек есть доступ к кислороду, а чтобы эффективно лечить больных, кислород должен быть проведен к каждой койке, что в украинских реалиях невозможно.

Поэтому, пустые заявления министра здравоохранения Украины Степанова о наличии мест в больницах, как и намерения президента Зеленского в рамках «10 шагов по сдерживанию эпидемии» переквалифицировать киевский Дворец спорта в инфекционное отделение – пустой звук. На Украине практически не осталось врачей, а оставшиеся продолжают увольняться, не выдерживая нагрузки и не получая обещанной Зеленским надбавки к зарплате.

В «державе» критически не хватает необходимой медицинской аппаратуры. О бесплатных лекарствах и вовсе говорить не приходится. Халатное отношение чиновников к пандемии COVID-19 превратило Украину в коронавирусный рассадник.

Фальсификация ковидной статистики.

Участковые врачи практически перестали приходить к пациентам, находящимся на домашнем лечении. Бесплатный тест на COVID-19 из-за неконтролируемого наплыва больных сделать невозможно, поэтому обнищавшие граждане, пытающиеся выжить, вынуждены «выручать» платные лаборатории, в которых приходится оставлять порядка двух тысяч гривен. У кого нет денег, но есть ярко выраженные симптомы коронавируса, такие как пневмония или высокая температура, могут «простоять» в двухнедельной очереди за бесплатным тестом. Но дождутся ли они тестирования при стремительном развитии болезни?

Кроме того, местные украинские власти сознательно затягивают процесс закупки реактивов и тест-систем и рекомендуют руководству лабораторий не спешить работать, чтобы не показывать все случаи диагностированных заражений и приукрасить статистику заболевших COVID-19 в «незалежной».

По расчетам чиновников, критический рубеж для Украины – три тысячи новых больных в день. На практике ежедневное количество заразившихся практически вдвое больше. Это значит, что час «Х» для «европейской державы» настанет с недели на неделю.

Вакцину не ждите.

Украинский народ в панике. Он надеется на российскую вакцину, которой уже прививают россиян, как на единственную возможность спастись от смертельного вируса. Но «народный» президент Зеленский официально заявил, украинцы будут ждать европейский антивирус, который еще даже не изобретен.

Пан Зе фактически вынес жителям укроколонии смертный приговор. Стоит ли этому удивляться, если политика Зеленского направлена исключительно на значительное сокращение численности населения «незалежной».

По примеру Донбасса.

«Слугам» народа стоит прислушаться к оппозиционеру Юлии Тимошенко, которая, вероятнее всего, отслеживая методику борьбы с COVID-19 в Донецкой Народной Республике, предлагает чиновникам пойти по нашему пути. А именно – создать аналогичный штаб по борьбе с COVID-19.

Напомню, что в начале эпидемии коронавируса на базе Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» был создан Оперативный штаб ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ и круглосуточный колл-центр при нем. В период пандемии штабом оказывается помощь тысячам наших граждан в решении их личных вопросов, а также психологическая поддержка.

Наши активисты объединили свои усилия и помогают жителям Республики, находящимся в зоне риска заражения вирусом: покупают продукты, выносят мусор, выгуливают домашних животных. Члены Оперативного штаба проводят мониторинг цен в магазинах и аптечных пунктах с целью недопущения их завышения или возникновения дефицита товаров.

Граждане Республики, которые ощущают симптомы коронавируса, могут звонить на круглосуточную горячую линию министерства здравоохранения ДНР. Здесь они получают квалифицированную консультацию.

Таким образом, наши люди убедились, что в борьбе с коронавирусом они не остались одни, их поддерживает и государство, и общественники.

Конечно, Юлия Владимировна – ярая ненавистница Донбасса. Но если даже она прозрела и предлагает заимствовать опыт Донецкой Народной Республики в борьбе с COVID-19, то Зе-популистам стоит прислушаться. Мы же будем только рады, если наш опыт поможет украинцам, которым желаем здоровья в это сложное время.