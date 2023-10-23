В Киеве жалуются, что Украина стала заложницей ближневосточного конфликта

Анатолий Лапин.  
23.10.2023 12:35
  (Мск) , Киев
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Ближний Восток, Война, Дзен, Израиль, Политика, Украина


Украина стала заложником конфликта между ХАМАС и Израилем. И теперь неизвестно, получится ли у Киева переключить мировой фокус внимания снова на себя.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил замдиректора киевского Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина стала заложником конфликта между ХАМАС и Израилем. И теперь неизвестно, получится ли у...

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«Все в значительной степени будет зависеть от того, насколько интенсивно, насколько кроваво и, главное, долго будет длиться наземная операция в Газе. Если она затянется или война станет региональной, то, боюсь, что не существует волшебной палочки, которая бы помогла украинской дипломатии что-то в этом плане исправить.

Потому что мы тут в значительной степени остаемся заложниками того, как развиваются события, с кем мы себя ассоциируем и как ближневосточное общество видит друзей, не друзей», – заявил Данилов.

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